برشلونة يحصل على موافقة الفيفا لإتمام التعاقد مع مهاجم منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا
برشلونة حصل على تافاريس
بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة والتأخيرات الإدارية، حصل برشلونة أخيرًا على الضوء الأخضر اللازم من الفيفا لمعالجة انتقال لاعب إنجلترا تحت 17 عامًا وجناح نورويتش تافاريس، وفقًا لموندو ديبورتيفو. بعد الحصول على موافقة الاتحاد الكتابية، وصل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا بالفعل إلى برشلونة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقده الجديد.
ويمثل هذا انتصارًا كبيرًا لقسم التوظيف في النادي، الذي كان يتابع تقدم اللاعب الشاب لعدة أشهر في سعيه لتعزيز صفوف الشباب بمواهب دولية متميزة. سيصبح تافاريس أحدث لاعب شاب ينضم إلى النادي بعد فترة الانتقالات الشتوية التي شهدت وصول حمزة عبد الكريم وجوينسلي أونشتاين وباتريسيو باسيفيكو.
ظاهرة بدنية تتمتع بميزة أوروبية
يصل تافاريس إلى إسبانيا بسمعة مزدهرة باعتباره أحد أكثر اللاعبين الواعدين إثارة في فئته العمرية. اللاعب الدولي الإنجليزي للشباب، يحمل أيضًا جواز سفر برتغالي، وهو تفصيل مهم سمح له بالتحايل على لوائح الانتقالات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى نادٍ في الاتحاد الأوروبي قبل بلوغه سن 18 عامًا. كانت هذه الجنسية المزدوجة هي المفتاح الذي فتح الباب أمام برشلونة للتقدم على منافسيه في التعاقد معه قبل أن يزيد من قيمته السوقية في الدوري الإنجليزي.
على الرغم من صغر سنه، يشتهر لاعب نورويتش الشاب بامتلاكه بنية بدنية تفوق عمره بكثير. سمح له هذا التطور المتقدم بالانتقال بسلاسة إلى بيئات التدريب على مستوى الكبار والتنافس بفعالية ضد لاعبين أكبر منه بسنتين أو ثلاث سنوات في نظام الشباب الإنجليزي.
الاندماج في برنامج لا ماسيا
خارطة الطريق لتطوير تافاريس في سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر محددة بوضوح بالفعل. الخطة الأولية هي أن يعزز المراهق فريق جوفينيل أ تحت إشراف بول بلاناس، حيث يُتوقع منه أن يتكيف مع المتطلبات الفنية لـ "DNA برشلونة". ومع ذلك، نظرًا لجاهزيته البدنية وإمكانياته العالية، يتوقع النادي أن يترك انطباعًا سريعًا وينتقل إلى المستوى الاحترافي في هيكل الأكاديمية.
يتصور مسؤولو برشلونة ترقية تدريجية ولكن ثابتة للجناح، بهدف نهائي هو رؤيته يندمج في فريق برشلونة أتلتيك الذي يديره أيقونة النادي جوليانو بيليتي. من خلال وضعه في بيئة الفريق الاحتياطي، يعتقد الجهاز الفني أن تافاريس سيستفيد من المنافسة عالية الكثافة في الدوريات الإسبانية الدنيا، مما سيجهزه لقفزة محتملة في المستقبل إلى تشكيلة الفريق الأول بقيادة هانسي فليك إذا استمرت مسيرته الصاعدة كما هو متوقع.
الفوز في السباق نحو مستقبل مشرق
لم يمر التقدم السريع لتافاريس مرور الكرام على كشافي المواهب في أوروبا، حيث راقب العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا وخارجها وضعه في نورويتش. ومع ذلك، كان نهج برشلونة الاستباقي وقدرته على بيع مسار واضح عبر لا ماسيا حاسماً. تحرك النادي بسرعة لتأمين مستقبله، لضمان عدم تفويت موهبة تميزت باستمرار بسرعتها الهائلة ومباشرتها في الثلث الأخير.
سمح الحل الناجح لقضية تافاريس للنادي بالتركيز على المستقبل بينما يواصل البحث عن الجيل القادم من النجوم. بعد الانتهاء من إجراءات الفيفا وإجراء الفحوصات الطبية، من المقرر أن يصبح لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا أحدث إضافة بارزة إلى نظام الشباب الذي لا يزال محل حسد عالم كرة القدم. سيكون مشجعو برشلونة متشوقين لرؤية كيف يتكيف الجناح القوي مع تعقيدات الحياة في أشهر مصنع للمواهب في الدوري الإسباني.
