برشلونة يحدد نجم مانشستر سيتي عمر مرموش كهدف انتقال بديل مفاجئ لجوليان ألفاريز

بينما يعتقد برشلونة أن لديه القوة المالية اللازمة لتنفيذ صفقة انتقال كبيرة هذا الصيف، إلا أنه يرفض بشدة دفع مبالغ زائدة. وقد تكون هذه الانضباطية المالية هي العامل الحاسم في أي محاولة لضم ألفاريز. أعلن أتلتيكو مدريد بشكل صريح وضمني أن اللاعب غير معروض للبيع، لكن وراء الكواليس، ألمح النادي إلى أن عرضًا ضخمًا قد يغير موقفه. تشير التقارير إلى أن السعر المطلوب قد يصل إلى 150 مليون يورو، وهو رقم لن يقترب منه برشلونة بأي شكل من الأشكال خلال المفاوضات.

يظل الأمل الوحيد في تحقيق تقدم هو تدخل اللاعب نفسه. فقط تدخل الأرجنتيني وطلبه الانتقال إلى فريق البلوغرانا يمكن أن يسهل الطريق، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وهو سيناريو غير مؤكد في الوقت الحالي. وبالتالي، يجب أن يكون النادي مستعدًا لجميع الاحتمالات، مما يدفعه إلى تكثيف جهوده في البحث عن مرموش. سبق أن تابع برشلونة المهاجم خلال فترة تألقه في أينتراخت فرانكفورت، حيث أثبت نفسه كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الألماني.