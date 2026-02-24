Getty Images
برشلونة يتلقى عرضًا بقيمة 250 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم لامين يامال، حسبما أكد جوان لابورتا
بعد أن انطلق بقوة مع العملاق الكتالوني خلال موسم 2023-24، أصبح يامال أولوية قصوى لباريس سان جيرمان في صيف 2024. مع تعثر القوة الفرنسية بسبب رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، كان النادي في حاجة ماسة إلى تعزيز هجومي بارز وركز على الشاب، على الرغم من صغر سنه البالغ 17 عامًا. أدائه الرائع خلال حملة إسبانيا الناجحة في يورو 2024 لم يؤد إلا إلى تكثيف سعي الباريسيين، وبلغ ذروته بعرض مذهل بقيمة 250 مليون يورو رفضه مجلس إدارة برشلونة في النهاية.
كان هذا العرض سيتجاوز الرقم القياسي العالمي الحالي البالغ 222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان لنيمار في عام 2017، لكن إدارة برشلونة بقيت صامدة على موقفها على الرغم من صعوباتها المالية المعروفة. وفي معرض تعليقه على هذا القرار، اعترف لابورتا بأن العديد من المراقبين الخارجيين شككوا في منطق النادي في التخلي عن مثل هذا المبلغ الضخم.
المخاطر المالية مقابل المكافآت الرياضية
"عندما عرض لنا نادي باريس سان جيرمان 250 مليون يورو مقابل لامين يامال، ورفضنا العرض، كان عمره 17 عامًا؛ واعتقد بعض الناس أننا مجانين"، حسبما ذكر لابورتا وفقًا لتقارير جيجانتيس.
كان قرار رفض 250 مليون يورو مقابل لاعب مراهق مغامرة كبيرة بالنسبة لنادٍ قضى معظم السنوات الخمس الماضية في محاولة تجاوز أزمة اقتصادية. كان من شأن بيع بهذا الحجم أن يقضي فعليًا على جزء كبير من ديون النادي ويوفر مرونة فورية في سوق الانتقالات. ومع ذلك، اعتبر لابورتا وفريقه يامال أصلًا "لا يمكن المساس به"، معتقدين أن قيمته الرياضية على المدى الطويل وجاذبيته التجارية تفوق بكثير حتى تدفق الأموال القياسي على مستوى العالم.
وقد برر مسار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا موقف النادي "المجنون" هذا. منذ رفض العرض، أصبح يامال رمزًا عالميًا، حتى أن أسطورة النادي أندريس إنييستا دعم الشاب ليحصل على جائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب. أصبح المراهق وجهًا لعصر ما بعد ميسي في كامب نو، مما يثبت أن بعض المواهب ببساطة ثمينة للغاية بحيث لا يمكن تحديد سعرها، بغض النظر عن الرصيد المصرفي.
الحفاظ على جوهر لا ماسيا
يؤكد هذا الكشف التزام برشلونة ببناء مستقبله حول نخبة لاعبي لا ماسيا. وقد أثبت يامال، الذي لعب دورًا رئيسيًا في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024، أنه أحد أكثر المهاجمين رعبًا في عالم كرة القدم. كان صعوده نقطة مضيئة نادرة خلال الموسم الأخير لخافي في منصب المدير الفني، وتحت قيادة هانسي فليك، ساعد النادي على العودة إلى قمة كرة القدم الإسبانية، حيث حصل على ثلاثية محلية الموسم الماضي وحل في المركز الثاني في تصنيفات الكرة الذهبية 2025.
وأبرز عضو مجلس الإدارة السابق جوان سولير هذه السياسة الاحتفاظية، مشيرًا إلى أن يامال لم يكن النجم المحلي الوحيد الذي استهدفته الأندية الأوروبية الكبرى. وأكد سولير، وفقًا لما أوردته صحيفة SPORT، أن هناك عرضًا مهمًا جدًا لفيرمين من تشيلسي هذا الصيف، لكن النادي لم يكن ينوي الاستفادة منه. وقال: "كان هناك عرض مهم جدًا لفيرمين من تشيلسي هذا الصيف، لكن اللاعب لم يرغب في الرحيل، ونحن لم نرغب في بيعه. لا ينبغي أن يكون برشلونة ناديًا يبيع لاعبيه، وعلينا الاحتفاظ بلاعبينا المحليين. كما تلقينا عرضًا بقيمة 250 مليون يورو لبيع لامين [يامال] في السنوات الأخيرة. جاء العرض عن طريق وكلاء، لكن الصفقة لم تتم أيضًا".
السعي لتحقيق عودة تاريخية
برشلونة يوضح أنه لن يخضع للترهيب في سوق الانتقالات، ويبقى صامداً حتى عندما ترفع الأندية العملاقة المدعومة من الدولة شيكات بمبالغ تصل إلى تسعة أرقام في اتجاهه. وستخضع هذه الصلابة المؤسسية للاختبار على أرض الملعب هذا الأسبوع. يستضيف البلوغرانا فياريال في الدوري الإسباني هذا السبت، في مباراة محلية حاسمة تمهد لمهمة ضخمة تتمثل في محاولة تحقيق عودة تاريخية في كأس الملك. يدخل الفريق مباراة الإياب في نصف النهائي يوم 3 مارس وهو بحاجة إلى قلب تأخره بفارق 4-0 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد ليحافظ على حلمه بالفوز بالكأس.
