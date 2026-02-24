برشلونة يتغلب على منافسة شديدة للتعاقد مع لاعب نورويتش البالغ من العمر 16 عامًا

في بيان صادق، قال بن كنابر، المدير الرياضي لنادي نورويتش سيتي: "على الرغم من حزننا الشديد لفقدان لاعب أكاديمية شاب بموهبة أجاي، إلا أننا نشعر بفخر كبير. إن التقدم الذي أحرزه أجاي هو دليل على العمل الرائع الذي قام به جميع المرتبطين بأكاديميتنا، الذين أثروا في مسيرته وساهموا في هذا الإنجاز الرائع... ونحن فخورون للغاية برؤيته يخطو هذه الخطوة نحو أحد أكثر الأندية والأكاديميات شهرة في عالم كرة القدم.

"انضم أجاي إلينا عندما كان في سن 12 عامًا، وتجاوز التوقعات باستمرار طوال فترة وجوده معنا، وتصدى للعديد من التحديات التي وضعناها أمامه. كلاعب تحت 15 سنة، كان جزءًا من فريقنا الذي وصل إلى نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 16 سنة، كما أصبح لاعبًا أساسيًا في فريقنا تحت 18 سنة. كما لعب مع فريقنا تحت 21 سنة، بالإضافة إلى لعبه مع فريقنا الأول وهو في سن 15 عامًا في مباراة ودية قبل الموسم ضد FC Volendam في صيف 2025.

على الصعيد الدولي، مثل إنجلترا في فئات تحت 15 سنة وتحت 16 سنة وتحت 17 سنة، ولا شك لدينا في أنه سيواصل تحقيق إنجازات رائعة لكل من النادي والمنتخب في السنوات القادمة. إنه شاب رائع أمامه مستقبل مشرق. هذه الخطوة هي احتفال حقيقي بالكثير من العمل الجيد الذي تم إنجازه في أكاديميتنا، وسنواصل جميعًا متابعة تقدمه بفخر كبير".