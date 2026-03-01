Getty Images
برشلونة يتعرض لضربة قاسية بسبب الإصابات قبل مباراة الإياب الحاسمة في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد
ليفاندوفسكي يتعرض لإصابة خلال مباراة فياريال
تعرض المهاجم المخضرم للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري يوم السبت. بعد إجراء الفحوصات الطبية صباح الأحد، كشف الطاقم الطبي للنادي عن مدى خطورة الإصابة، والتي ستبعد اللاعب الدولي البولندي عن الملاعب خلال أسبوع حاسم لموسم النادي. غياب المهاجم الرئيسي يترك فراغًا كبيرًا في خط هجوم برشلونة قبل زيارة رجال دييغو سيميوني.
برشلونة يؤكد إصابة ليفاندوفسكي
أصدر النادي بيانًا طبيًا رسميًا بعد ظهر يوم الأحد يقدم تفاصيل مروعة عن الإصابة. وفقًا للتقرير، تعرض لاعب بايرن ميونيخ السابق لضربة قوية خلال المباراة مع فريق "الغواصة الصفراء"، مما أدى إلى كسر في العظام. هذا التشخيص يستبعده فعليًا من مباراة منتصف الأسبوع الحالية وربما من مباريات أخرى اعتمادًا على سرعة تعافيه وضرورة اتخاذ تدابير وقائية.
وقال النادي: "تعرض لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي لصدمة في مباراة الأمس ضد فياريال. وأظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم كسرًا في العظم في الجزء الداخلي من محجر العين اليسرى. وسيغيب اللاعب عن مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد".
مشاكل متزايدة في شؤون الموظفين بالنسبة لفليك
غياب ليفاندوفسكي هو كابوس تكتيكي للطاقم الفني لبرشلونة. بعد خسارته 4-0 في مباراة الذهاب في مدريد، يحتاج الكتالونيون إلى أداء هجومي مثالي للبقاء في المنافسة. كان من المتوقع أن يكون اللياقة البدنية للبولندي وقدرته على إنهاء الهجمات عاملاً أساسياً في أي محاولة للعودة. الآن، يجب على فليك أن يتجه نحو خياراته الهجومية الأصغر سناً أو أن يغير تشكيلته التكتيكية بالكامل ليجد الأربعة أهداف اللازمة لمعادلة النتيجة الإجمالية.
على الرغم من هذه الضربة، لا يزال هناك شعور بالتحدي داخل النادي. أعلن الرئيس جوان لابورتا دعمه العلني للفريق لتحقيق معجزة في ملعب كامب نو، مشيرًا إلى الإحباطات الأخيرة كوقود لإشعال الحماس. قال لابورتا: "أؤمن إيمانًا راسخًا بالعودة: الهدف الملغى، والقانوني، ضد كوبارسي سيحفز اللاعبين".
البحث عن أبطال في الفريق
يضيف غياب ليفاندوفسكي إلى قائمة المخاوف المتزايدة لفريق برشلونة الذي عانى من عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة. مع غياب اللاعب الرئيسي، ينتقل الضغط إلى لاعبين مثل بيدري والمواهب الصاعدة في النادي لملء الفراغ. كان بيدري مؤخرًا مصدر تفاؤل لمشجعي برشلونة، حيث أظهرت أدائه أنه مستعد لتولي دور قيادي أكبر في المباريات الحاسمة. سيحتاج لاعب الوسط الموهوب إلى تقديم أفضل ما لديه من إبداع لكسر دفاع أتلتيكو الذي سيحاول بلا شك التراجع إلى الخلف وحماية فارق الأربعة أهداف.
