برشلونة يتخذ قرارًا بشأن ماركوس راشفورد! نادي الدوري الإسباني يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد المعار
الكشف عن تفاصيل صفقة راشفورد
تألق راشفورد تحت قيادة هانسي فليك هذا الموسم، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة للعملاق الإسباني، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني. ومع ذلك، كان البلوغرانا يفكرون في إمكانية الاحتفاظ بخدمات راشفورد بعد انتهاء فترة إعارته، التي تنتهي في 30 يونيو.
تشير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الآن إلى أن برشلونة مستعد لتحويل انتقال راشفورد إلى انتقال دائم ومستعد لدفع 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) من أجل الاحتفاظ بخدمات المهاجم. سيتم دفع المبلغ على ثلاث دفعات سنوية بقيمة 10 ملايين يورو، في حين أن الشروط الشخصية لن تكون مشكلة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
لم يحصل برشلونة بعد على الموافقة النهائية على الانتقال، وهناك علامات استفهام حول مدة العقد الذي سيُعرض على راشفورد وما إذا كان راتبه يمكن أن يتوافق مع اللوائح المالية للدوري الإسباني. ومع ذلك، يبدو أن هناك رغبة في إتمام هذه الصفقة، حيث يشعر راشفورد بالسعادة في برشلونة والنادي سعيد بتأثير اللاعب في إسبانيا.
برشلونة قد يحقق ربحًا سريعًا من راشفورد
على العكس من ذلك، قد يختار برشلونة التعاقد مع راشفورد بشكل دائم وإعادة طرح المهاجم في السوق على الفور للاستفادة من القيمة السوقية العالية للاعبين الإنجليز في الدوري الإنجليزي الممتاز لتحقيق مكاسب كبيرة.
وكشف خبير كرة القدم الإسباني غويلم بالاغو: "كان إعارة لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنه، لكنهم اعتقدوا أنهم إذا حقق ما هو متوقع منه، فسيدفعون 30 مليون جنيه إسترليني". "كانوا يأملون أن تكون الأوضاع المالية في وضع لا يحتاجون فيه إلى التفاوض على ذلك.
"لكن [المدير الرياضي لبرشلونة] ديكو تحدث إلى مسؤولي أستون فيلا ومانشستر يونايتد، وتفاجأوا بأن مانشستر يونايتد سمح له بالرحيل وأن سعره كان 30 مليون جنيه إسترليني فقط وهو في سن 27. لذا وجدوا أن هذه فرصة في السوق.
"كان هناك احتمالان: إذا أعجبهم وأبلى بلاءً حسناً، فسيشترونه. لكنهم يمكنهم شرائه على أي حال وبيعه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه من الواضح أن له سوقاً كبيرة هناك. لكن فكرته كانت دائماً البقاء. لم يقرر النادي حتى وقت قريب ماذا سيفعل".
المرشح الرئاسي يريد الاستفادة من الأكاديمية
أثار مرشح رئاسة نادي برشلونة، كزافييه فيلاجوانا، الشكوك حول مستقبل راشفورد في النادي، واقترح أن يبحث النادي في أكاديمية الناشئين بدلاً من إنفاق مبالغ كبيرة على المهاجم.
وقال فيلاجوانا: "أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بضرورة البحث دائمًا داخل النادي أولاً، كما قلت دائمًا، ثم البحث خارج النادي اعتمادًا على خصائص اللاعبين الموجودين لديك.
"على سبيل المثال، أريد أن أضرب مثالاً بـ جان فيرجيلي، الذي يلعب حاليًا لمالوركا. إنه جناح رائع. ربما سأفكر في [تنفيذ بند إعادة التعاقد معه] كخيار، على سبيل المثال، بدلاً من دفع بند راشفورد.
"ومع ذلك، فإن الرئيس ليس الوحيد الذي يصل ويتخذ القرار. يصل الرئيس، ويطرح الأمور على الطاولة، ويتم النظر في البدائل، ومناقشتها، واتخاذ القرار. ما أنا واضح بشأنه هو أنه إذا تم اعتبار [توقيع راشفورد] أفضل قرار من الناحية الرياضية، فسيكون المال متاحًا لتحقيق ذلك".
"نحن سعداء بوجوده" يقول ديكو
من جانبه، أشاد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مؤخرًا براشفورد، مسلطًا الضوء على تأثيره والتزامه تجاه النادي. وقال ديكو: "نحن سعداء جدًا به. كما أعتقد أنه ليس من السهل القدوم إلى هنا".
"إنه لاعب كرة قدم لعب على مستوى عالٍ جدًا، ويحظى بطلب كبير في نادٍ مثل مانشستر يونايتد. بعد ذلك، قضى ستة أشهر في أستون فيلا، حيث قدم أداءً جيدًا للغاية. في الواقع، لو كان بإمكان أستون فيلا الاحتفاظ به، لفعلوا ذلك؛ أعرف هذا لأنني تحدثت إلى أشخاص هناك.
"لكنه أراد فقط القدوم إلى برشلونة، وهذا أمر إيجابي للغاية. تمكنا من الحصول على قرض. حقيقة أنه جاء إلى هنا وخفض راتبه ليتمكن من ذلك هي دليل واضح على أنه أراد حقًا القدوم، ونحن سعداء جدًا بذلك. إنه لاعب يقدم لنا الكثير".
تحدث راشفورد أيضًا عن رغبته في البقاء في ملعب كامب نو، حيث قال لصحيفة SPORT الإسبانية في ديسمبر الماضي: "ما أريده هو البقاء في برشلونة. هذا هو هدفي النهائي، لكنه ليس السبب الذي يجعلني أتدرب بجد وأبذل قصارى جهدي. الهدف هو الفوز. برشلونة نادٍ كبير ورائع، تم إنشاؤه للفوز بالألقاب".
