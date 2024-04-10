برشلونة وباريس سان جيرمان .. لا تنفعل يا إنريكي، تشافي هو من يحمل هوية البلوجرانا!

أبرز النقاط الفنية في قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024

هذه هي هوية برشلونة الحقيقة، لعبة المساحات والتحكم والسيطرة واستغلال أخطاء المنافس، تنحى جانبًا يا لويس إنريكي فتشافي هو من يحمل الصبغة الكتالونية.

يمكن اختصار الصراع كله بين برشلونة وباريس في هذه الجزئية، فالنادي الكتالوني فعل كل ما يريده رغم الإصابات، واستطاع بسهولة الوصول لمرمى دوناروما وسجل فيه 3 مرات.

مباراة مميزة أخرى قدمها تشافي ليجعل كل من في إدارة النادي الكتالوني يضغط عليه جديًا للاستمرار وعدم مغادرة النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في التقرير الآتي نستعرض أبرز النقاط الفنية في القمة الأوروبية.