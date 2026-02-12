نعم برشلونة يستطيع: فليك يغرق في مستنقع "الملعب والانتخابات".. واستحضار "روح إنريكي" السبيل لتعويض رباعية أتلتيكو مدريد

لم يكن أشد المتشائمين في كتالونيا، يتوقع أن تسقط كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي أصبح يخشاها الجميع؛ برباعية كاملة أمام نادي أتلتيكو مدريد، الذي يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. زلزال بقوة 4 أهداف ضرب ملعب "رياض ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ ليسقط برشلونة بقيادة فليك، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

رباعية اتلتيكو مدريد في الشباك الكتالونية؛ جاءت عن طريق مدافع برشلونة إيريك جارسيا بـ"الخطأ في مرماه" وأنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان وخوليان ألفاريز، في الدقائق 7 و14 و33 و45+2.

وبهذه النتيجة.. وضع أتلتيكو مدريد قدمًا ونصف، في نهائي بطولة الكأس؛ في انتظار مباراة الإياب الحاسمة، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد هزيمة برشلونة الصادمة ضد أتلتيكو مدريد..