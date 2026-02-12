Goal.com
نعم برشلونة يستطيع: فليك يغرق في مستنقع "الملعب والانتخابات".. واستحضار "روح إنريكي" السبيل لتعويض رباعية أتلتيكو مدريد

لم يكن أشد المتشائمين في كتالونيا، يتوقع أن تسقط كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي أصبح يخشاها الجميع؛ برباعية كاملة أمام نادي أتلتيكو مدريد، الذي يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. زلزال بقوة 4 أهداف ضرب ملعب "رياض ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ ليسقط برشلونة بقيادة فليك، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

رباعية اتلتيكو مدريد في الشباك الكتالونية؛ جاءت عن طريق مدافع برشلونة إيريك جارسيا بـ"الخطأ في مرماه" وأنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان وخوليان ألفاريز، في الدقائق 7 و14 و33 و45+2.

وبهذه النتيجة.. وضع أتلتيكو مدريد قدمًا ونصف، في نهائي بطولة الكأس؛ في انتظار مباراة الإياب الحاسمة، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد هزيمة برشلونة الصادمة ضد أتلتيكو مدريد..

  • برشلونة يسقط بـ"غرور فليك" وإبداع دييجو سيميوني

    في مواجهة أتلتيكو مدريد.. أجبر "القدر" الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ للوقوع في خطأ كبير للغاية، أدى إلى سقوطه المدوي.

    فليك دخل المباراة بدون أي جناح أيسر؛ وذلك في ظل معاناة الثنائي البرازيلي رافينيا دياز والإنجليزي ماركوس راشفورد، من الإصابة.

    هُنا.. اضطر المدير الفني الألماني، للاعتماد على الإسباني داني أولمو؛ في مركز الجناح الأيسر "الوهمي".

    استخدام أولمو في هذا المركز؛ كان بمثابة "الغرور الكروي" من فليك، لعدة أسباب على النحو التالي:

    * أولًا: فليك ظن أن الاستحواذ سيكون مع برشلونة؛ وبالتالي سيحتاج جناح "وهمي" يتواجد في العمق، لذلك استخدم أولمو.

    * ثانيًا: لعب أولمو كجناح "وهمي"، وتواجده في العمق كثيرًا؛ جعل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي يتواجد وحيدًا على الطرف، لذلك كان يترك مساحات عديدة عند التقدم للأمام.

    ومثلما ذكرنا.. فليك كان مضطرًا لهذه الطريقة، في ظل غياب رافينيا وراشفورد؛ ولكن برشلونة لم يتمكن من الاستحواذ على الكرة أساسًا أو الخروج من الضغط، في غياب الجوهرة الإسبانية بيدري جونزاليس.

    وأبدع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، في استغلال هذه الثغرة، من خلال تحركات نجله ونجمه جوليانو سيميوني؛ والذي كان ينطلق من الجناح الأيمن، قبل أن يعكس الكرة إلى الطرف الآخر للنيجيري أديمولا لوكمان أو العمق.

  • واقع برشلونة المرير أكد كلمات كوكي عن "ميتروبوليتانو"

    بعيدًا عن الأمور التكتيكية؛ دعونا نقف عند لقطة هدف أتلتيكو مدريد "الأول" ضد نادي برشلونة، والذي جاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

    في هذا الهدف.. ارتكب حارس برشلونة جوان جارسيا، خطأ فادحًا؛ حيث لم يستطع استلام الكرة العائدة من زميله المدافع إيريك جارسيا، لتمر من تحت قدمه إلى داخل الشباك.

    لكن.. الإعادات البطيئة؛ أظهرت أن كرة إيريك كانت لا تسير بشكلٍ مستوي، وهي في طريقها إلى جوان.

    حتى أن الكرة التي تعرض فيها إيريك للطرد، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد تدخله على لاعب أتلتيكو مدريد ومنعه من الانفراد؛ واجه فيها سوء حظ كبير للغاية.

    قدم إيريك انزلقت، ليصل إلى الكرة بشكلٍ متأخرة؛ ما جعله يرتكب الخطأ، الذي تحصل فيه على الكارت الأحمر.

    هُنا.. يجب أن نتذكر حديث كوكي، قائد نادي أتلتيكو مدريد؛ الذي صرح قبل مواجهة برشلونة، أن حالة أرضية ملعب "رياض ميترو بوليتانو" سيئة للغاية.

    ويبدو أن برشلونة دفع ثمن سوء هذه الأرضية بالفعل؛ وذلك في الهدف الأول ولعبة الطرد، إلى جانب فقدان الكثير من الكرات لعدم القدرة في السيطرة عليها.

  • وسط الانتخابات.. تشت ذهني يضرب نجوم برشلونة

    وبعيدًا عن سوء الأرضية؛ كان جميع نجوم برشلونة في حالة سيئة للغاية ضد نادي أتلتيكو مدريد، بداية من الحارس جوان جارسيا ووصولًا إلى لامين يامال.

    نجوم برشلونة انجروا لهذا السوء الكبير، لعديد الأسباب غير التكتيكية؛ التي يُمكن تلخيصها في الآتي:

    * أولًا: التشتت الذهني بعد الخطأ الفادح في الهدف الأول المبكر؛ والذي جاء في الدقيقة السابعة.

    * ثانيًا: اتجاه نجوم أتلتيكو مدريد للعب البدني القوي في بداية المباراة؛ الأمر الذي لم يستطع نظرائهم في برشلونة مجراته.

    أيضًا.. يجب أن نتساءل: "هل يوجد تأثير لانتخابات برشلونة فيما شاهدناه؟!".

    ومن المعروف أن هذه أول مباراة يخوضها برشلونة، بعد تقديم رئيس برشلونة جوان لابورتا استقالته؛ وذلك استعدادًا لخوض الانتخابات.

    ووسط الأجواء الانتخابية، وغياب لابورتا الذي يحظى بتأييد كبير من المدير الفني الألماني هانزي فليك وعديد اللاعبين؛ قد يكون هذا الأمر شتت ذهنهم، خاصة أمام منافس عنيد كأتليتكو.

  • نعم.. برشلونة يستطيع العودة بـ"روح لويس إنريكي"

    أخيرًا.. بات على نادي برشلونة الآن، أن يستحضر روح المدير الفني الإسباني لويس إنريكي؛ خلال مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

    نعم.. إذا عودنا بالذاكرة إلى موسم 2016-2017؛ سنجد أن برشلونة بقيادة إنريكي وقتها، خسر (0-4) ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وتم سؤال إنريكي قبل مباراة الإياب، على ملعب "كامب نو" في إسبانيا؛ ما إذا كان فريقه قادر على تعويض الـ4 أهداف، والتأهل إلى ربع النهائي.

    رد إنريكي وقتها كان بلهجة واثقة للغاية؛ حيث قال: "إذا سجل باريس 4 أهداف على أرضه.. لماذا لا نسجل نحن 5 و6 في (كامب نو)".

    وما حدث بعد ذلك يعلمه العالم أجمع؛ إنريكي قاد برشلونة لواحدة من أعظم "الريمونتادات" في تاريخ كرة القدم، عندما فاز (6-1) على باريس سان جيرمان إيابًا، والعبور إلى الدور التالي.

    وبما أن برشلونة خسر (0-4) أمام أتلتيكو مدريد، والإياب سيكون في "كامب نو"؛ سيكون على كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، أن تستحضر عزيمة وإصرار إنريكي.

    إلا أننا لا يجب أن لا ننسى، أن هذا الجيل كان يضم الثلاثي التاريخي "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز".

    لذلك.. سيكون على لامين يامال أن يستحضر هو الآخر إبداعات ميسي، وكذلك أن يقوم البرازيلي رافينيا دياز بدور مواطنه نيمار؛ لكي تحدث المعجزة، مرة أخرى.

