"فيروس نيوكاسل" يضع برشلونة في ربع نهائي الأبطال .. كارثة تضرب النادي الإنجليزي وفليك ينتظر هدية جوارديولا!

قبل حوالي أسبوع واحد فقط على المواجهة بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد، كشف إيدي هاو مدرب الماكبايس عن "فيروس" ضرب فريقه، نعم فيروس وكأن الظروف كلها تسير في صالح العملاق الكتالوني.

عشاق برشلونة تنفسوا الصعداء عندما شاهدوا قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما علموا أن منافسهم هو الخصم ذاته الذي تغلبوا عليه بأرضه ووسط جماهيره 2/1 بمرحلة الدوري هذا الموسم.

وهو نفس الفريق الذي يعاني حاليًا في الدوري الإنجليزي، بخسارة 5 مباريات من آخر 6 لعبها، حيث سقط أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وبرينتفورد وليفربول وأستون فيلا، وانتصر على توتنهام فقط!

وفوق كل ذلك، يأتي "الفيروس" الذي ضرب الفريق قبل أيام قليلة من اللعب أمام برشلونة، مما يجعل الطريق مرصوفًا أمام الفريق الكتالوني نحو دور الثمانية!