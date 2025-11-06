"لا يمكن افتتاحه على حساب حقوقهم" .. احتجاجات العمال الأجانب تتسبب في أزمة لبرشلونة قبل الاحتفال بملعب "كامب نو"!

تتصاعد التوترات في برشلونة مع مواجهة إعادة تطوير ملعب كامب نو لجدل جديد. يوم الثلاثاء، تجمع العشرات من عمال البناء خارج الملعب للاحتجاج على الفصل المزعوم والترحيل المحتمل لحوالي 50 موظفًا أجنبيًا يعملون في ظروف غير قانونية. واتهمت الاحتجاجات، التي نظمتها نقابة CCOO الإسبانية، شركتي المقاولات Limak و Ekstreme Works بمحاولة إعادة العمال غير المسجلين إلى بلدانهم الأصلية "دون أي ضمانات". وادعى ممثل النقابة كارلوس ديل باريو أن العديد منهم عانوا من ظروف عمل قاسية، قائلاً لوكالة EFE: "بعضهم كان يعمل 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، لأكثر من عام".

ووفقًا للنقابة، فإن العمال "الذين لا يحملون وثائق" يتم فصلهم دون معاملة عادلة أو تعويض. وأضاف ديل باريو: "في اللحظة التي تطأ أقدامهم الأراضي التركية، ستتضاءل قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".

وحث النادي والسلطات على التدخل، داعياً الحكومة الإسبانية إلى تفعيل تدابير طارئة لتسوية أوضاع المهاجرين وضمان تسجيل جميع العمال المتضررين في الضمان الاجتماعي.