عاشق النظام في برشلونة .. فليك يلجأ لـ"سلاح رونالدو" للحفاظ على اللاعبين وحمايتهم من الاحتراق

في يوليو 2015، سلطت صحيفة "جارديان" البريطانية الضوء على نيك ليتلهيلز، وهو المدرب الذي استعان به كريستيانو رونالدو خلال فترته مع ريال مدريد لتنظيم ساعات النوم. وأصبح أحد أهم أسلحته للحفاظ على لياقته البدنية.
الفلسفة كانت تعتمد على بروتوكول "R90" التي تعتمد على الدورات التي يمر بها الدماغ على مدار اليوم، وتستغرق 90 دقيقة، بدلًا من التركيز على ساعات النوم بشكل عام.
الاستيقاظ في منتصف إحدى هذه الدورات يجعلك تشعر بالتعب، وأما عندما تفعل ذلك في النهاية بالوضع يختلف تمامًا وتصبح أكثر انتعاشًا.
ولذلك، بدلًا من النوم 8 ساعات مرة واحدة، بدأ رونالدو في إكمال خمس دورات نوم مدة كل منها 90 دقيقة خلال 24 ساعة، ويتم تقسيمها على مدار اليوم في الليل والنهار، مما يعطي جسمه أكثر من فترة استشفاء.
وخلال نومه يركز نجم النصر السعودي حاليًا على بعض العناصر الهامة وهي كالتالي :
درجة الحرارة .. تصل إلى 18 درجة مئوية، لأن الأجواء الباردة تساعد جسم الإنسان على الدخول في حالة عميقة من النوم.
الظلام .. بطبيعة الحال، الضوء يعطل إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن عملية النوم، مما يجعل من المنطقي الحفاظ على بيئة مظلمة.
الابتعاد عن التكنولوجيا .. الأمر يتضمن الهواتف وشاشات التلفزيون، قبل 90 دقيقة من النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر منها قد يسبب الأرق.
وعمل المدرب نيك ليتلهيلز "Nick Littlehales" مع رونالدو على أدق التفاصيل الخاصة بالنوم، مثل الطريقة المثالية وهي وضعية الجنين، عن طريق النوم على الجانب مع ثني الركبتين، مما يفسر لنا سر نجاح البرتغالي البالغ من العمر 41 سنة، لأنه لا يترك أي شيء للصدفة، تمامًا مثلما يفعل فليك مع برشلونة!