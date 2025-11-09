Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
أحمد رفعت

وسط تقييم وضع راشفورد .. برشلونة يراقب جوهرة ليون لتدعيم مركز الجناح الأيسر!

برشلونة يسعى لتدعيم مركز الجناح الأيسر

يواصل نادي برشلونة حاليًا مراقبة وضع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، من أجل حسم موقفه إما بشراء عقده نهائيًا من مانشستر يونايتد أو صرف النظر عن ذلك، وفي نفس الوقت يراقب البلوجرانا أحد أبرز المواهب في نادي ليون الفرنسي.

تركيز برشلونة الآن منصب على مركز الجناح الأيسر، في ظل وجود لامين يامال وروني باردجي في الجناح الأيمن، واللذين يوفران الاطمئنان للنادي الكتالوني.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما هو موقف ماركوس راشفورد؟

    في الوقت الحالي، يركز نادي برشلونة على دراسة إمكانية تفعيل خيار شراء اللاعب الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، الذي يلعب على سبيل الإعارة، ويُعرف عن راشفورد أنه أحد اللاعبين المميزين على مستوى الجناح الهجومي، إلا أن راتبه المرتفع يمثل تحديًا ماليًا للنادي، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية التي يتبعها برشلونة مؤخرًا للحفاظ على الاستقرار المالي.

    وقد وضع مانشستر يونايتد سعر شراء نهائي للصفقة يبلغ 30 مليون يورو، وهو مبلغ قد يُعتبر استثمارًا مستقبليًا جيدًا بالنظر إلى مستوى اللاعب وخبرته الدولية، بالإضافة إلى إمكاناته في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، وهو ما قد يمنح برشلونة قيمة فنية ومردودًا قويًا في الموسم المقبل.

    في الوقت ذاته، لا يقتصر النادي على راشفورد فقط، بل يراقب بعناية عددًا من المواهب الأوروبية الشابة كخيارات بديلة لتعزيز الجناح الأيسر، تحسبًا لأي صعوبات قد تواجه تنفيذ صفقة راشفورد. 

    هذه الاستراتيجية تعكس حرص برشلونة على الموازنة بين الخبرة والطاقات الشابة، لضمان استمرار الفريق في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، مع بناء فريق مستقبلي قادر على الصمود والنجاح على المدى الطويل.

  • Malick FofanaGetty Images

    برشلونة يراقب جوهرة ليون

    أحد الخيارات المثيرة للاهتمام هو ماليك فوفانا، جناح نادي أولمبيك ليون البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يعد حاليًا أبرز الأسماء التي تتابعها كشافات برشلونة. 

    وقد لفت هذا اللاعب البلجيكي الأنظار منذ انضمامه إلى ليون قبل أكثر من عام مقابل 19.5 مليون يورو قادمًا من خنت البلجيكي، ووقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2028.

    وقد تحدث النادي بالفعل مع وكلاء اللاعب لمعرفة جدوى الصفقة، في ظل الوضع المالي الحرج الذي يمر به نادي ليون، والذي قد يضطره إلى بيع نجمه الكبير هذا الصيف.

  • ليفربول وآرسنال يستهدفان فوفانا

    أظهر ليفربول وأرسنال أيضًا اهتمامًا كبيرًا بماليك فوفانا، الذي يتميز بمهارات فنية عالية وسرعة ممتازة. 

    اللاعب يلعب بالقدم اليمنى، ولكن مركزه المفضل هو الجناح الأيسر، ويمكنه أيضًا اللعب على الجناح الأيمن، رغم أن هذا المركز مشغول بالفعل في برشلونة.

    وخلال الموسم الحالي، شارك فوفانا في 12 مباراة بين الدوري الفرنسي ودوري أوروبا، بمجموع 888 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة. 

    وتقدر قيمته في موقع ترانسفير ماركت بـ30 مليون يورو، ويعتبره الكثيرون أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

  • ماذا قدم راشفورد مع برشلونة؟

    انضم ماركوس راشفورد إلى صفوف برشلونة في مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، ليكون إضافة نوعية للفريق الكتالوني في خط الهجوم، خاصة على مستوى الجناح الأيسر، حيث كان النادي يسعى لتعزيز هذا المركز الحيوي.

    منذ انضمامه، خاض راشفورد 15 مباراة مع برشلونة، بمجموع دقائق لعب وصل إلى 1046 دقيقة، وقدم أداءً مميزًا ساهم بشكل مباشر في تعزيز قوة الفريق الهجومية. تمكن اللاعب الإنجليزي من المشاركة في 13 هدفًا سواء عبر تسجيله بنفسه أو من خلال صناعة الفرص لزملائه، ما يعكس تأثيره الكبير داخل الملعب.

    تفصيليًا، سجل راشفورد 6 أهداف، فيما صنع 7 تمريرات حاسمة، مما يعكس توازنه بين القدرة على التهديف وصناعة اللعب.

  • ماذا ينتظر برشلونة؟

    يستعد نادي برشلونة لمواجهة حاسمة ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

    يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو يركز على حصد النقاط الثلاث، سعياً لاستعادة المركز الثاني في جدول الترتيب الذي يشغله حالياً فريق فياريال برصيد 26 نقطة. 

    الفوز على سيلتا فيجو سيعزز رصيد برشلونة إلى 28 نقطة، ويعيده إلى موقع الوصيف، مما يشكل دفعة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ويزيد من حظوظه في التقدم نحو القمة.

    على الصعيد القاري، يعاني برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الحادي عشر في مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين، وتعادل واحد، وهزيمة وحيدة. 

    هذا الوضع يضع الفريق تحت ضغط ضرورة تحسين نتائجه في المباريات المقبلة لضمان التأهل إلى دور الـ16 والمنافسة بقوة على اللقب الأوروبي.

    تعتبر مواجهة سيلتا فيجو فرصة مثالية للمدرب ولاعبي الفريق لاستعادة ثقة الجماهير بعد بعض النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة، وتعزيز مكانة النادي في الدوري قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم، تجمع بين المنافسات المحلية والأوروبية، حيث كل مباراة باتت تحسم الكثير من تفاصيل المنافسة على الألقاب.

