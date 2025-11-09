وسط تقييم وضع راشفورد .. برشلونة يراقب جوهرة ليون لتدعيم مركز الجناح الأيسر!

في الوقت الحالي، يركز نادي برشلونة على دراسة إمكانية تفعيل خيار شراء اللاعب الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، الذي يلعب على سبيل الإعارة، ويُعرف عن راشفورد أنه أحد اللاعبين المميزين على مستوى الجناح الهجومي، إلا أن راتبه المرتفع يمثل تحديًا ماليًا للنادي، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية التي يتبعها برشلونة مؤخرًا للحفاظ على الاستقرار المالي.

وقد وضع مانشستر يونايتد سعر شراء نهائي للصفقة يبلغ 30 مليون يورو، وهو مبلغ قد يُعتبر استثمارًا مستقبليًا جيدًا بالنظر إلى مستوى اللاعب وخبرته الدولية، بالإضافة إلى إمكاناته في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، وهو ما قد يمنح برشلونة قيمة فنية ومردودًا قويًا في الموسم المقبل.

في الوقت ذاته، لا يقتصر النادي على راشفورد فقط، بل يراقب بعناية عددًا من المواهب الأوروبية الشابة كخيارات بديلة لتعزيز الجناح الأيسر، تحسبًا لأي صعوبات قد تواجه تنفيذ صفقة راشفورد.

هذه الاستراتيجية تعكس حرص برشلونة على الموازنة بين الخبرة والطاقات الشابة، لضمان استمرار الفريق في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، مع بناء فريق مستقبلي قادر على الصمود والنجاح على المدى الطويل.