وسط تقييم وضع راشفورد .. برشلونة يراقب جوهرة ليون لتدعيم مركز الجناح الأيسر!

يستعد نادي برشلونة لمواجهة حاسمة ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.
يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو يركز على حصد النقاط الثلاث، سعياً لاستعادة المركز الثاني في جدول الترتيب الذي يشغله حالياً فريق فياريال برصيد 26 نقطة.
الفوز على سيلتا فيجو سيعزز رصيد برشلونة إلى 28 نقطة، ويعيده إلى موقع الوصيف، مما يشكل دفعة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ويزيد من حظوظه في التقدم نحو القمة.
على الصعيد القاري، يعاني برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الحادي عشر في مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين، وتعادل واحد، وهزيمة وحيدة.
هذا الوضع يضع الفريق تحت ضغط ضرورة تحسين نتائجه في المباريات المقبلة لضمان التأهل إلى دور الـ16 والمنافسة بقوة على اللقب الأوروبي.
تعتبر مواجهة سيلتا فيجو فرصة مثالية للمدرب ولاعبي الفريق لاستعادة ثقة الجماهير بعد بعض النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة، وتعزيز مكانة النادي في الدوري قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم، تجمع بين المنافسات المحلية والأوروبية، حيث كل مباراة باتت تحسم الكثير من تفاصيل المنافسة على الألقاب.