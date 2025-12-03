Nico Williams Mbappe Messi GFX GOAL ONLYGOAL AR
سخرتم من "برشلونة ميسي" فخرج علينا "ريال مدريد مبابي" .. هكذا انكشفت كذبة "التمرد" أمام بيلباو وانفجرت فقاعة نيكو ويليامز!

ريال مدريد لم يستسلم بعد..

"أنا أمرض ولا أموت".. رسالة وجّهها العملاق الإسباني ريال مدريد إلى كل منافسيه، خلال مواجهته مع النادي الباسكي العريق أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء.

ريال مدريد ضرب مستضيفه بيلباو بـ"ثلاثة أهداف دون رد"، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 19 - المقدمة - من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتم تقديم مباريات الجولة 19، بالنسبة للرباعي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو؛ بسبب مشاركتهم في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وبذلك.. يكون فريق العاصمة الإسبانية قد عاد إلى سكة الانتصارات مجددًا - ومن الباب الواسع -؛ في أعقاب 3 تعثرات متتالية بـ"التعادل"، في مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، "هدفين" من ثلاثية ريال مدريد في الشباك الباسكية، وذلك في الدقيقتين السابعة و59؛ بينما تكفل مواطنه إدواردو كامافينجا بالآخر، في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة.. رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 36، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي برشلونة، صاحب "الصدارة".

ومن ناحيته.. تجمد فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم عند النقطة 20، في "المركز الثامن" بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد الكبير على أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء..

    سخرتم من "برشلونة ميسي" فخرج علينا "مدريد مبابي"

    في سنوات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الأخيرة، مع العملاق الإسباني برشلونة؛ كان هذا اللاعب يحمل الفريق على كتفيه، بحق.

     نحن نتحدث هُنا تحديدًا؛ عن السنوات التي أعقبت رحيل الثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا والبرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع تراجع مستوى المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

    وقتها.. كان ميسي كـ"اليتيم" داخل صفوف برشلونة؛ ولكنه كان يقوده بالرغم من ذلك إلى منصات التتويج، وخاصة في البطولات المحلية.

    المهم هُنا.. جماهير العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد، وعدد من الإعلاميين المقربين منه؛ كانوا يسخرون من برشلونة بشدة، بأنه سيكون فريقًا عاديًا في منتصف جدول الترتيب بدون مساهمات لاعب واحد فقط - هو ميسي -.

    وها هي السنوات تمر؛ وأصبح ريال مدريد الحالي في عهد المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو، مثل "برشلونة ميسي" في آخر مواسمه.

    المقصد هُنا هو الإبداع الذي يقدمه النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نعم.. مبابي يحمل العملاق العاصمي على كتفيه بحق؛ فبدون مساهماته التهديفية، كان الفريق سيتواجد في منتصف جدول ترتيب الدوري الإسباني والبطولة الأوروبية أيضًا.

    وأكبر دليل على ذلك ما حدث في مباراة ريال مدريد ضد مستضيفه أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 - المقدمة - من مسابقة الدوري الإسباني؛ حيث سجل هدفين وصنع آخر، وكان مصدر الخطورة الأول والأخير.

    ويكفي أن نقول بإن مبابي، سجل 25 هدفًا في مختلف البطولات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بينما أقرب لاعب له في صفوف ريال مدريد - وهو البرازيلي فينيسيوس جونيور -، أحرز 5 أهداف فقط.

    * أرقام كيليان مبابي مع ريال مدريد 2025-2026 بالتفصيل:

    - مباريات: 20.

    - مساهمات تهديفية: 29.

    - أهداف: 25.

    - تمريرات حاسمة: 4.

    عندما انكشفت كذبة "التمرد" في مباراة ريال مدريد ضد بيلباو

    بعيدًا عن الفرنسي كيليان مبابي؛ فقد قدّم العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي أتلتيك بيلباو، واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وليس المقصد هُنا جمالية الأداء، الذي كان على فترات فقط في المباراة؛ ولكن التماسُك الذي ظهر عليه ريال مدريد، على النحو التالي:

    * أولًا: اختيار توقيت رفع رتم المباراة أو تهدئته.

    * ثانيًا: استغلال ثغرات الخصم في خطي الوسط والدفاع.

    * ثالثًا: تحركات الظهيرين الجيدة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

    أيضًا.. ظهرت "الروح الجماعية" في أداء ريال مدريد، على عكس الكثير من المباريات في الموسم الرياضي الحالي؛ وهو ربما أكبر رد على التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أتلتيك"، في الساعات الماضية.

    الصحيفة ذكرت أن هُناك أزمة حقيقية داخل غرفة ملابس ريال مدريد، أشبه بـ"تمرد" اللاعبين الكبار، ضد أسلوب المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو.

    وما أظهره اللاعبون ضد أتلتيك بيلباو؛ يؤكد أن الوضع في ريال مدريد لم يصل أبدًا لمرحلة "التمرد"، حتى ولو كانت هُناك مشاكل في الفترة الأخيرة.

    بمعنى قد يكون هُناك غضب من بعض اللاعبين ضد ألونسو، ولكنهم لم يصلوا إلى مرحلة "التمرد"؛ بل يحاولون تبسيط الأمور نوعًا ما، منعًا لزيادة المشاكل.

    وأكبر دليل على ما ذكرناه.. لقطة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد؛ وذلك عند استبداله في الدقائق الأخيرة ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء.

    فينيسيوس ظهر غاضبًا في البداية؛ ولكنه تماسك فيما بعد وقام باحتضان ألونسو، ومن ثم الجلوس على دكة البدلاء.

    3 نقاط وراء انهيار أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد

    الآن لنتحدث عن نادي أتلتيك بيلباو، تحت قيادة مديره الفني الإسباني أرنيستو فالفيردي؛ والذي ظهر "تعيسًا كرويًا" ضد ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء.

    بيلباو فقد السيطرة تمامًا على مواجهته ضد ريال مدريد؛ وذلك من خلال عدة نقاط تكتيكية مهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: ترك مساحات كبيرة على الجناحين؛ استغلها ريال مدريد بنجاح.

    * ثانيًا: خسارة العديد من الكرات في منتصف الملعب؛ في ظل غياب أويهان سانسيت.

    * ثالثًا: عدم استغلال الفرص التي سنحت أمام المهاجمين؛ خاصة في الشوط الأول من المباراة.

    وإذا ركزنا على النقطة الثانية؛ نستطيع أن نقول بكل ثقة أن سانسيت هو أهم لاعب في صفوف أتلتيك بيلباو، حيث يستطيع الربط بين الدفاع والهجوم.

    وبغيابه ضد ريال مدريد بسب الإيقاف؛ لم يجد الفريق الباسكي هذا الربط في خط الوسط، الأمر الذي منح ريال مدريد حرية كبيرة في فرض أسلوبه.

    أما النقطة الثالثة؛ سنجد أنه سنحت فرصتين محققتين لنجوم أتلتيك بيلباو في الشوط الأول، عندما كان الفريق مُتأخرًا (0-1) أمام ريال مدريد.

    وكان بإمكان نجوم بيلباو أن يتعاملوا بشكلٍ أفضل مع الفرصتين؛ لكن الحقيقة أيضًا أنهم اصطدموا بإبداع غير عادي من البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى عملاق العاصمة الإسبانية.

    ريال مدريد دليل آخر.. "فقاعة نيكو ويليامز" تنفجر في أتلتيك بيلباو

    أخيرًا.. لنركز على النجم الإسباني الشاب نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم؛ والذي شغل العالم أجمع في الميركاتو الصيفي الماضي "2025".

    نيكو توصل إلى اتفاق مع العملاق الإسباني برشلونة؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ مقابل مبلغ فسخ عقده "60 مليون يورو".

    لكن.. اللاعب ومن خلال وكيل أعمله، بعد رؤية مُعاناة برشلونة لتوفير مساحة لتسجيله - بسبب المشاكل المالية -؛ قام بالمراوغة بطلباتٍ جديدة صعبة، ما أفسد الصفقة.

    هُنا.. قام نيكو بتجديد عقده مع بيلباو، مع رفع "الشرط الجزائي" إلى 100 مليون يورو؛ خاصة أنه يُنظر إليه على أنه أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

    ومنذ تجديد عقده.. لم يقدم نيكو أي شيء يُذكر مع نادي أتلتيك بيلباو، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث قد يظهر في مباراة ما بأداءً جيد نوعًا ما، ثم يختفي لعديد الجولات الأخرى.

    وكان الجميع ينتظر ما سيفعله نيكو ويليامز ضد برشلونة، في الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني، ثم ضد ريال مدريد في الأسبوع 19 - المقدم -؛ إلا أن المحصلة في اللقاءين كانت "صفر".

    أتلتيك بيلباو خسر (0-4) ضد برشلونة، ثم بثلاثية نظيفة ضد ريال مدريد؛ وسط مستوى مُخيب للغاية من نيكو وباقي زملائه.

    وما يقدّمه نيكو الآن من مستوى مُخيب؛ يجعلنا نتساءل: "هل انفجرت فقاعة هذا اللاعب؟!".

    نعم.. ويليامز تألق بشدة في كأس أمم أوروبا 2024 تحديدًا، بقميص منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم - الذي توّج باللقب -؛ ولكنه بدأ يختفي تدريجيًا، ليجعلنا نشك بأنه كان مجرد إبداع وقتي فقط لا غير.