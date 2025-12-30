"سيصبح شريكًا استراتيجيًا في النادي" .. مرشح لرئاسة برشلونة يعلن تقديم مشروع من نوع خاص إلى ليونيل ميسي

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي البالغ من العمر 38 سنة، تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي برشلونة؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول بشكلٍ رسمي، في عام 2005.
وصنع ميسي عصر برشلونة الذهبي، بصحبة أبرز نجوم العالم وقتها؛ حيث أظهر موهبة كروية كبيرة، منذ مباراته الأولى مع الفريق.
وسجل الأسطورة الأرجنتينية 672 هدفًا وصنع 303 تمريرات حاسمة، خلال 778 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني؛ وذلك في مختلف المسابقات، سواء محلية أو قارية وعالمية.
وكما ذكرنا.. اضطر ميسي للرحيل عن برشلونة صيف 2021، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي؛ ليوقع مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، آنذاك.
وبعد عامين مع الفريق الباريسي؛ قرر ميسي مغادرة الملاعب الأوروبية بالكامل، والانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.
ويكتب ليونيل ميسي تاريخ إنتر ميامي حاليًا، في الملاعب الأمريكية؛ كما جدد عقده حتى ديسمبر 2028، بشكلٍ رسمي.