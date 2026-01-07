بدأت بالاعتزال الدولي ووصلت إلى التهرب الضريبي وبروفاكس برشلونة! .. ليونيل ميسي وتاريخ من التخبطات بين "العقل والقلب"

ارتكاب الأخطاء جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية؛ فالإنسان بطبعه يُخطئ، ولا أحد معصوم عن الخطأ.

لكن.. الفارق يكمُن في كيفية التعامل مع هذه الأخطاء؛ حيث أن النضج والحكمة في معالجتها والتعلم منها، هو ما يُميّز الشخص الرشيد.

والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليس بحالة استثنائية؛ فهو وعلى الرغم من كل النجاحات التي حققها طوال مسيرته الكروية، ارتكب العديد من الأخطاء أيضًا بسبب تخبطاته بين "العقل والقلب".

معظم هذه الأخطاء تعلم منها ميسي؛ ما جعله يُحافظ على قمة مستواه فوق أرضية الملعب، مع كتابة تاريخًا كرويًا مرصعًا بالذهب حتى في سن الـ38.

هذا التاريخ الكروي المرصع بالذهب، كتبه الأسطورة الأرجنتينية مع منتخب بلاده؛ بالإضافة إلى نادي طفولته برشلونة الإسباني وفريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

وربما تكون المحطة الأضعف في مسيرة ميسي - رغم أنه حقق البطولات خلالها أيضًا -؛ هي عندما لعب في صفوف نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في الفترة من 2021 إلى 2023.

وسنحاول من ناحيتنا، تحليل بعض أخطاء ليونيل ميسي طوال مسيرته الكروية، والذي استفاد من بعضها بشكلٍ كبير؛ وذلك خلال السطور القادمة..