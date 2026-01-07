Lionel Messi GFX GOAL ONLYGOAL
أحمد فرهود

بدأت بالاعتزال الدولي ووصلت إلى التهرب الضريبي وبروفاكس برشلونة! .. ليونيل ميسي وتاريخ من التخبطات بين "العقل والقلب"

ميسي أسطورة حية لم تخلُ مسيرته من بعض القرارات المثيرة..

ارتكاب الأخطاء جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية؛ فالإنسان بطبعه يُخطئ، ولا أحد معصوم عن الخطأ.

لكن.. الفارق يكمُن في كيفية التعامل مع هذه الأخطاء؛ حيث أن النضج والحكمة في معالجتها والتعلم منها، هو ما يُميّز الشخص الرشيد.

والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليس بحالة استثنائية؛ فهو وعلى الرغم من كل النجاحات التي حققها طوال مسيرته الكروية، ارتكب العديد من الأخطاء أيضًا بسبب تخبطاته بين "العقل والقلب".

معظم هذه الأخطاء تعلم منها ميسي؛ ما جعله يُحافظ على قمة مستواه فوق أرضية الملعب، مع كتابة تاريخًا كرويًا مرصعًا بالذهب حتى في سن الـ38.

هذا التاريخ الكروي المرصع بالذهب، كتبه الأسطورة الأرجنتينية مع منتخب بلاده؛ بالإضافة إلى نادي طفولته برشلونة الإسباني وفريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

وربما تكون المحطة الأضعف في مسيرة ميسي - رغم أنه حقق البطولات خلالها أيضًا -؛ هي عندما لعب في صفوف نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في الفترة من 2021 إلى 2023.

وسنحاول من ناحيتنا، تحليل بعض أخطاء ليونيل ميسي طوال مسيرته الكروية، والذي استفاد من بعضها بشكلٍ كبير؛ وذلك خلال السطور القادمة..

  • Lionel Messi Argentina 2025Getty

    ليونيل ميسي.. الاعتزال الدولي مع منتخب الأرجنتين

    على رأس القرارات الخاطئة التي اتخذها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، واعترف بها بنفسه مؤخرًا؛ كان اعتزاله اللعب دوليًا في عام 2016، بعد خسارة لقب "كوبا أمريكا" مع منتخب بلاده.

    وقتها.. خسر منتخب الأرجنتين ضد تشيلي بـ"ضربات الجزاء"، بعد التعادل سلبيًا (0-0)؛ حيث أهدر ميسي إحدى الركلات، ما جعله يدخل في حالة نفسية سيئة جدًا.

    وصرح ميسي لوسائل الإعلام بعد المباراة مباشرة؛ قائلًا: "بالنسبة لي، المنتخب انتهى.. فعلت كل ما بوسعي؛ لقد خسرنا 4 نهائيات، ومن المؤلم ألا أكون بطلًا".

    إلا أن الأسطورة الأرجنتينية تراجع عن قراره، بعد 47 يومًا فقط تقريبًا؛ وذلك في أعقاب حملة شعبية كبيرة طالبته بالاستمرار، إلى جانب تدخل رئيس البلاد بنفسه.

    المهم.. القرار الذي اتخذه ميسي، باعتزال اللعب دوليًا مع منتخب الأرجنتين؛ أظهر ضعفًا كبيرًا في شخصيته القيادية، وقتها.

    ويقول ميسي عن ذلك، بنفسه: "ندمت كثيرًا على هذا القرار؛ حيث كان هُناك جيل بالكامل يعتمد عليّ، من أجل إعادة المنتخب إلى منصات التتويج".

    وبالفعل.. ليونيل ميسي بعد عودته من الاعتزال الدولي، بدأ في كتابة تاريخ منتخب الأرجنتين الحديث؛ وذلك بالتتويج بلقب مونديال 2022، إلى جانب ثنائية كوبا أمريكا وكأس فيناليسيما.

    أي أننا يُمكن أن نصف ذلك بأنه "أفضل قرار خاطئ"؛ حيث تغيّرت شخصية ميسي القيادية بعد العودة للمنتخب، إلى جانب أن الجمهور الأرجنتيني نفسه عرف قيمته الكبيرة.

  • FBL-EUR-C1-ESP-BARCELONA-BASELAFP

    ليونيل ميسي.. أزمة "التهرب الضريبي" الخطيرة في إسبانيا

    واستكمالًا لعام الأزمات "2016".. واجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قضية خطيرة، هددت سمعته العالمية؛ وذلك عندما كان ينشط في صفوف العملاق الإسباني برشلونة، وقتها.

    وأدين ميسي في ذلك العام بـ"التهرب" من دفع 4.1 مليون يورو، لمصلحة الضرائب الإسبانية؛ حيث حكم عليه بالسجن 21 شهرًا، مع وقف التنفيذ.

    ويسمح القانون الإسباني بتسوية أي جريمة متعلقة بالضرائب، بدفع "الأموال" المستحقة مع بعض التعويضات - إذا كانت المرة الأولى من مرتكبها -؛ ولكن عقوبة السجن تُطبق بشكلٍ فوري، حال تكرار الواقعة.

    وأساسًا.. خطأ الأسطورة الأرجنتينية وقتها؛ هو أنه كان يعتمد بشكلٍ كلي على والده خورخي ميسي وعدد من المستشارين المقربين منه، الذين لم يعرفوا إدارة حقوق صورته بما يتناسب مع القوانين الإسبانية.

    ولذلك.. ظهر ميسي الشخص الهادئ والمُسالم؛ كونه اللاعب الذي يرتكب الجرائم، ويتهرب من الضرائب.

    وفيما بعد.. استفاد ليونيل ميسي من هذه الأزمة كثيرًا؛ حيث أكد أنه أصبح أكثر دقة، في الإشراف على أعماله بنفسه.

  • FBL-ESP-KING-CUP-BARCELONA-CULTURAL-LEONESAAFP

    ليونيل ميسي.. مجموعة من القرارات المثيرة داخل برشلونة

    واحدة من أسوأ فترات العملاق الإسباني برشلونة "الإدارية"؛ كانت في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، والذي تولى المنصب في 2014 ورحل في 2020.

    وخلال تلك الفترة.. ارتكب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مجموعة من الأخطاء داخل نادي برشلونة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الدخول في صدامات مع عدد من زملائه في برشلونة.

    * ثانيًا: السكوت الطويل على "ديكتاتورية" بارتوميو.

    * ثالثًا: واقعة "البروفاكس" الشهيرة في برشلونة.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ سنجد أن ميسي بدلًا من أن يحاول احتواء الأزمات داخل برشلونة كونه "قائد الفريق"، كان يدخل في صدامات مع عدد من زملائه.

    أبرز هذه الأزمات كان مع المدافع الإسباني جيرارد بيكيه؛ حيث شعر ميسي أن الأخير "خان الفريق"، عندما وافق على سياسة بارتوميو بـ"تخفيض الرواتب".

    وكان ميسي معترضًا على سياسة بارتوميو، حيث أراد أن يتم التفاوض على "تخفيض الرواتب" ككتلة واحدة للفريق بأكمله؛ إلا أن بيكيه ذهب واتفق مع بارتوميو بشكلٍ منفرد، وهو ما أشعل الأزمة.

    وقد يكون الخطأ الأساسي هُنا من بيكيه وليس ميسي؛ إلا أن قطيعة الأسطورة الأرجنتينية للمدافع الإسباني وعدم محاولته إيجاد حل آخر، زاد من التوتر السائد داخل غرفة ملابس برشلونة.

    وذلك يقودنا إلى النقطة الثانية، وهي سكوت ميسي الطويل على سياسات بارتوميو؛ والتي أوصلت برشلونة إلى حد الخلافات بين اللاعبين، داخل غرفة الملابس.

    ميسي بكل شعبيته كان بالإمكان أن يبدي رأيه مبكرًا، وينقذ برشلونة من ما وصله إليه مع بارتوميو؛ إلا أنه تأخر كثيرًا حتى انفجر في عام 2020، فيما عُرِف باسم واقعة "البروفاكس".

    واقعة "البروفاكس" في 2020؛ تمثّلت في إرسال الأسطورة الأرجنتينية طلبًا إلى إدارة بارتوميو، بـ"فسخ عقده" مع برشلونة، والرحيل عن النادي بشكلٍ رسمي.

    نعم.. هدف ميسي وقتها كان الضغط إعلاميًا وجماهيريًا على بارتوميو؛ لكن ربما التصرف نفسه كان خاطئًا، حيث جعل عشاق الفرق المنافسة "يتفرجون" على نزاع بين أحد أساطير برشلونة مع ناديه الأم.

    أي أن ليونيل ميسي وبالرغم من أنه قد يكون على حق؛ إلا أنه حول حربه ضد جوسيب ماريا بارتوميو وقتها، إلى نزاع مع برشلونة نفسه.

  • Paris Saint-Germain v Clermont Foot - Ligue 1 Uber EatsGetty Images Sport

    ليونيل ميسي.. فترة باريس سان الأسوأ للأسطورة الأرجنتينية

    من أسوأ قرارات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، طوال مسيرته الكروية؛ كانت الانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، صيف 2021.

    الحقيقة أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان، قد يكون اضطراريًا لميسي وقتها؛ حيث أنه حصل على وعد من رئيس برشلونة جوان لابورتا، بتجديد عقده مع الفريق.

    لابورتا لم ينفذ وعده؛ حيث أبلغ ميسي بأنه لن يتم تجديد عقده بشكلٍ مفاجئ، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يُمر بها النادي.

    هُنا.. حدثت الأمور بشكلٍ سريع، ليجد الأسطورة الأرجنتينية نفسه يرتدي قميص سان جيرمان صيف 2021؛ ليُشكل ثلاثي هجومي مرعب وقتها مع الفرنسي كيليان مبابي والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

    إلا أن ميسي الذي كان يُعامل كـ"ملك" في برشلونة، وجد النادي الباريسي وجماهيره يتصرفون معه بشكلٍ غير جيد؛ الأمر الذي دفعه لتصعيد معركته معهم، بعد ذلك.

    مثلًا.. ميسي في موسمه الثاني مع الفريق الباريسي؛ كان يتوجه مباشرة لغرف الملابس دون تحية الجمهور بعد المباريات، وهو ما زاد من الفجوة بينه والألتراس الفرنسي تحديدًا.

    وقد تكون تصرفات ميسي مبررة هُنا، بسبب تعرضه لمضايقات جماهيرية، وكذلك تحميله مسؤولية أي إخفاق؛ لكن أسطورة بخبرته كان من الممكن أن يدير الأمور، بشكلٍ أفضل.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    ليونيل ميسي.. من التمسك بالأصدقاء إلى رفض إنجلترا

    هُناك بعض القرارات الأخرى للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال مسيرته الكروية؛ والتي قد تتضارب الآراء بخصوص صحتها، من عدمها.

    مثلًا.. تمسك ميسي ببقاء بعض أصدقائه في صفوف برشلونة، رغم تراجع مستواهم بشكلٍ كبير؛ قد يعتبره البعض قرارًًا صحيحًا، بينما يراه آخرون خاطئ بشكلٍ كبير.

    ولنا في الأوروجوياني لويس سواريز أكبر دليل؛ حيث تراجع مستواه بشكلٍ كبير في سنواته الأخيرة مع برشلونة، ورغم ذلك أراد ميسي استمراره وعدم الاستغناء عنه.

    وعلى المستوى الشخصي؛ جاءت فرصة كبيرة لميسي من أجل الرحيل عن برشلونة - في سنواته الأخيرة مع الفريق -، والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وقتها.. كانت ملامح تراجع العملاق الإسباني قد اتضحت بشكلٍ كبير؛ لذلك يرى البعض بأنه كان من الأفضل للأسطورة الأرجنتينية، أن يخوض تجربة جديدة في الملاعب الإنجليزية.

    لكن بالطبع عشاق برشلونة وبلهجة عاطفية؛ يؤكدون أن قرار استمرار ميسي في صفوف الفريق - حتى وقت التراجع -، هو الأفضل.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    كلمة أخيرة عن قرارات ليونيل ميسي في مسيرته الكروية

    الملخص من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي اتخذ العديد من القرارات في مسيرته الكروية - مثل غيره -، بعضها كانت صحيحة وأخرى خاطئة.

    بل أن بعض القرارات عليها انقسام كبير؛ حيث يراها قطاع جماهيري أنها صحيحة، وآخرون يعتقدون أنها غير موفقة.

    وهُناك قرارات مهمة في مسيرة الأسطورة الأرجنتينية؛ اعترف هو بنفسه أنها كانت خاطئة، بل وندم كثيرًا بسببها.

    ومن هُنا.. يتضح الفارق بين اللاعب الأسطوري مثل ميسي، وغيره من نجوم كرة القدم الآخرين؛ هو كيفية الاستفادة من هذه الأخطاء والتعلم منها، للحفاظ على مكانته في عالم الساحرة المستديرة.

