برشلونة في "ليلة الوعود": تحالف "لابورتا-فليك" وتعهد يامال بالاعتزال وحلم نهائي المونديال!

تصدر ملف التجديد والاستقرار الفني مشهد الاحتفال، حيث استغل جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الحفل ليرسل رسالة طمأنة للجماهير والمدرب الألماني هانزي فليك على حد سواء.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ربط لابورتا بقاء فليك في منصبه باستمراره هو في رئاسة النادي، معتبراً أن المدرب الألماني هو الرجل الأنسب لقيادة مشروع برشلونة في المرحلة المقبلة.

وقال لابورتا في تصريح مباشر: "إذا أصبحت رئيساً مرة أخرى، فسيكون فليك هو المدرب طالما أراد ذلك، فهو يعرف النادي جيداً وسيكون لديه خبرة أكبر في المستقبل، وهو المدرب المثالي لبرشلونة في الوقت الحالي، وبفضله نحن نعيش لحظة جميلة للغاية".

وأضاف الرئيس مثنياً على شخصية المدرب وقدرته على قيادة غرف الملابس قائلاً: "إذا كان مدرباً ظاهرة، فهو أكثر من ذلك كشخص، فمنذ اليوم الذي وقع فيه، علمنا أننا نفعل شيئاً مهماً، لأنه كان مدرباً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وعرف كيف يدير مجموعة من اللاعبين الشباب الصغار جنباً إلى جنب مع آخرين لديهم خبرة أكبر".

من جانبه، بادل هانزي فليك رئيس النادي المديح، مؤكداً على سعادته الكبيرة بالتواجد في النادي الكتالوني وتحقيق حلمه التدريبي.

وقال فليك: "إنه لمن دواعي سروري العمل هنا، لدينا رئيس رائع وطاقم عمل ولاعبون ومشجعون، وهذا وقت استثنائي، أنا سعيد جداً هنا وأريد البقاء لسنوات عديدة، لقد كان تدريب برشلونة حلمًا بالنسبة لي".