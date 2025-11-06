"تعرض للسرقة وكان يستحق الفوز" .. أسطورة هولندا ينفجر غاضبًا بعد إلغاء هدف كلوب بروج أمام برشلونة في دوري الأبطال

تلقى بطل الدوري الإسباني، الذي زار نادي بروج في ملعب يان بريدل يوم الأربعاء، صدمة من الفريق المضيف الذي تمكن من الحفاظ على التعادل 3-3، مما يترك برشلونة في المركز الحادي عشر في الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق المضيف بشكل مفاجئ في الدقيقة السادسة عندما سجل المهاجم الشاب الموهوب نيكولو تريسولدي هدفًا بمساعدة الجناح البرتغالي كارلوس فوربس البالغ من العمر 21 عامًا. لكن الكاتالونيين ردوا على الفور عن طريق فيران توريس، الذي سجل هدفه السابع هذا الموسم بفضل تمريرة من فيرمين لوبيز الذي كان في أفضل حالاته.

أعاد فوربس، الذي أرهب دفاع برشلونة طوال المباراة، التقدم لبروج بعد أقل من 10 دقائق من هدف توريس، وكشف مرة أخرى عن ضعف خط دفاع برشلونة. انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مهم.

لم يتمكن برشلونة من العودة إلى المباراة، لكنه استعاد حيويته بفضل تبديلات داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، اللذين عادا مؤخراً من الإصابة. بعد دقيقتين، سجل فيرمين تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة، حيث ساعد لامين يامال فريقه على التعادل للمرة الثانية.

سجل فوربس هدفه الثاني في المباراة ليقود بروج إلى التقدم للمرة الثالثة بعد أقل من دقيقتين من هدف التعادل الذي سجله يامال، لكن بروج لم يستطع الصمود أمام الضغط المستمر من برشلونة، الذي أدرك التعادل 3-3 في الدقيقة 77 بعد هدف عكسي سجله كريستوس سزوليس.