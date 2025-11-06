"نجوم برشلونة يعتبرونها خطة انتحارية" .. رود خوليت يُهاجم طريقة هانزي فليك الدفاعية!

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) المواجهة المثيرة التي جمعت بين برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء اتسم بالإثارة والتقلبات حتى صافرة النهاية.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب العام، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين، لتزداد معركة التأهل إلى الأدوار الإقصائية اشتعالًا في المجموعة.

بدأ اللقاء بإيقاع سريع من جانب أصحاب الأرض الذين باغتوا برشلونة في الدقيقة السادسة، بعدما مرر كارلوش فوربش كرة طويلة متقنة إلى نيكولو تريسولدي، الذي سددها ببراعة داخل شباك تير شتيغن، معلنًا تقدم كلوب بروج المبكر.

ولم ينتظر برشلونة طويلًا للرد، حيث أدرك فيران توريس التعادل في الدقيقة الثامنة إثر تمريرة عرضية رائعة من فيرمين لوبيز، ليعيد الفريق الكتالوني إلى أجواء المباراة بسرعة.

لكن الفريق البلجيكي عاد ليتقدم مجددًا في الدقيقة 17، حين استغل كارلوش فوربش المساحات خلف دفاع برشلونة، وانفرد بالحارس قبل أن يودع الكرة في الشباك بثقة، وسط حالة من الارتباك في صفوف الدفاع الإسباني.

في بداية الشوط الثاني، واصل كلوب بروج ضغطه وكاد يوسع الفارق عبر تسديدة قوية من خواكين سيس في الدقيقة 49، إلا أن براعة شتشيسني أنقذت الموقف.

وبرز الشاب لامين يامال من جديد ليعيد البريق إلى برشلونة في الدقيقة 61، بعدما تلاعب بدفاع المنافس وسجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة بالكعب من فيرمين لوبيز، ليعلن عن نفسه نجمًا للمستقبل.

لكن كارلوش فوربش لم يكتفِ بهدفين، إذ عاد في الدقيقة 64 ليكمل تألقه بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة دقيقة من المخضرم هانز فاناكين، ليضع برشلونة مجددًا في موقف صعب.

وشهدت الدقيقة 71 جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بروج إثر تدخل من أليخاندرو بالدي، قبل أن يتراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، التي أظهرت عدم وجود مخالفة.

واستمر الإصرار الكتالوني حتى الدقيقة 77، حين مرر لامين يامال كرة عرضية قوية اصطدمت بمدافع بروج خواكين سيس ودخلت الشباك بالخطأ، ليعود برشلونة بالتعادل للمرة الثالثة.

وفي الوقت بدل الضائع، عاش جمهور الملعب لحظة من الحماس بعد أن ظن أن روميو فيرمانت منح بروج الفوز القاتل في الدقيقة 90+1، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت مجددًا لتلغي الهدف بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في واحدة من أكثر مباريات الجولة جنونًا.