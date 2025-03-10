"جرح عميق في روح الفريق!" .. وفاة الطبيب تكمل 12 سنة من المآسي الإنسانية التي أثرت على مستقبل برشلونة

المآسي الإنسانية وبرشلونة أصبحا وجهان لعملةٍ واحدة..

هكذا هي الحياة، أحيانًا أفراح واحتفالات وفي أحيانٍ أخرى أحزان ومعاناة؛ لكن.. يجب على الإنسان، أن يعرف كيف يتعامل مع هذه التقلبات والمتغيّرات المستمرة.

نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يجب أن يتعايشون مع هذه التقلبات الحياتية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ووسط احتفالات برشلونة ونجومه، بتحقيق الانتصار تلو الآخر، والعودة للمنافسة على كافة الألقاب الممكنة في الموسم الحالي؛ ها هم يتلقون ضربة مفاجئة في اليومين الماضيين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدكتور كارليس مينيارو جارسيا، أحد أعضاء الجهاز الطبي لفريق برشلونة الأول، فارق الحياة بشكلٍ مفاجئ، مساء يوم السبت الماضي؛ وذلك قبل ساعاتٍ قليلة للغاية من مواجهة أوساسونا، في الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني؛ والذي تم تأجيلها رسميًا.

وحسب التقارير الإسبانية المختلفة، لم يكن مينيارو يُعاني من أي مشاكل صحية؛ حيث تواجد مع نجوم برشلونة وأعضاء الجهازين الفني والإداري في الفندق، قبل التوجه إلى الملعب لمواجهة أوساسونا؛ ولكنه توفي أثناء "قيلولة" ما بعد وجبة الغداء.