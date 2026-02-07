تجاهلوا الحكم وروضوا الخصم.. برشلونة فليك: الفريق الذي لا ينتظر عدالة أحد!

حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى ثمانٍ وخمسين نقطة في صدارة المسابقة.

سجل أهداف اللقاء كل من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة والعشرين، ولامين يامال في الدقيقة الحادية والستين، قبل أن يختتم البديل مارك بيرنال الثلاثية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

هذا الانتصار يعزز الفارق في الصدارة ويؤكد الحالة الفنية والبدنية المرتفعة التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي استطاع تحويل الفريق إلى منظومة هجومية لا تعرف التوقف عن صناعة الفرص وهز شباك المنافسين بمعدلات أرقام مرعبة.