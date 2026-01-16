Dro Fernandez NXGN GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

ازدحام برشلونة أرهقه ودي يونج الجديد القشة التي قصمت ظهره! .. "المتمرد" درو فيرنانديز ليس كغيره

لاعب كان جمهور برشلونة يضع عليه آمالًا كبيرة للغاية..

"أكبر خيبة أمل في حياتي".. بهذه الكلمات كشفت صحيفة "سبورت" عن ما قاله الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ بعد علمه برحيل أحد جواهر النادي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

جوهرة برشلونة المقصود هُنا؛ هو الإسباني الشاب درو فيرنانديز "18 عامًا"، والذي يجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح الأيسر.

درو فاجأ كل من في برشلونة - حسب سبورت -، بقرار فسخ عقده مع النادي؛ وذلك من خلال دفع قيمة "الشرط الجزائي"، والذي يُقدر بـ6 ملايين يورو فقط.

ويدرس اللاعب حاليًا كافة العروض المغرية التي تحصل عليها؛ مع تأكيدات من الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، أن خيار العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي يكتسب قوة كبيرة.

ووسط كل هذه المستجدات السريعة، دعونا نقف على بعض النقاط المهمة؛ التي قد تكون وراء رحيل بيدرو فيرنانديز سارمينتو "درو"، الذي يُصنف كأحد أبرز المواهب في برشلونة.. 

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOSAFP

    هانزي فليك و"اهتمام كبير" بالجوهرة درو فيرنانديز

    الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، أُعجب بشدة بموهبة النجم الإسباني الشاب درو فيرنانديز؛ ليستدعيه إلى المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    تحفظ فليك الوحيد على درو، كان تكوينه الجسماني؛ لذلك طلب من المعدين البدنيين في النادي، وضع خطة خاصة لهذا اللاعب.

    أي أن فليك منذ المعسكر الإعدادي؛ وهو يولي اهتمامًا خاصًا بهذا اللاعب، باعتباره مستقبل الفريق الأول لكرة القدم.

    ولم يكتفِ فليك بالمعسكر الإعدادي فقط؛ حيث أنه أصبح يضم درو إلى قوائم مباريات فريق برشلونة الأول، سواء المحلية أو القارية.

    ليس هذا فقط.. أعطى المدير الفني الألماني المخضرم، فرص لعب إلى درو فيرنانديز "محليًا وأوروبيًا"؛ حيث جاءت أرقامه على النحو التالي:

    * مباريات: 5.

    * دقائق: 148.

    * أهداف: 0.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    إلا أنه كان هُناك بعض المؤشرات "الغريبة" مؤخرًا؛ وهي استبعاد اللاعب من قوائم برشلونة، بعد أن كان دائم التواجد فيها.

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    رغم اهتمام فليك.. تحوّل مفاجئ لمصلحة دي يونج الجديد

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، دعونا نستكمل حديثنا الآن؛ بخصوص المؤشرات "الغريبة" في استبعاد الجوهرة الإسبانية درو فيرنانديز، من قوائم فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    الاستبعاد قد يكون طبيعيًا، في ظل استعادة برشلونة كل اللاعبين المصابين تقريبًا؛ باستثناء متوسط الميدان الإسباني بابلو جافي، والمدافع الدنماركي أندريس كريستنسن.

    لكن رغم عودة مصابي برشلونة؛ سنجد أن المدير الفني الألماني هانزي فليك أصبح يولي اهتمامًا بجوهرة أخرى في النادي، بالتزامن مع استبعاد درو من قوائم المباريات.

    هذه الجوهرة الجديدة ليس إلا تومي ماركيز، متوسط ميدان نادي برشلونة؛ والذي يُلقب داخل غرف الملابس بـ"فرينكي دي يونج الجديد"، في إشارة إلى النجم الهولندي للعملاق الكتالوني.

    وأساسًا.. ماركيز اعترف أن دي يونج هو مثله الأعلى، وأنه يراقبه في التدريبات عن قرب؛ من أجل التعلم منه والسير على خطاه، في المستقبل.

    وبالعودة إلى اهتمام فليك، بهذه الجوهرة الإسبانية الجديدة؛ سنجد أنه فضله على درو في آخر مباراتين، على النحو التالي:

    * أولًا: استبعاد درو وإجلاسه على المدرجات في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد؛ وضم ماركيز بدلًا منه.

    * ثانيًا: استبعاد درو من قائمة مباراة راسينج سانتاندير في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، مع استدعاء ماركيز بدلًا منه.

    أي أنه رغم عودة معظم مصابي فريق برشلونة الأول، كان هُناك مقعد للاعب شاب أمام فليك؛ ولكنه أصبح يفضل ماركيز على درو، مؤخرًا.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    ازدحام برشلونة.. العديد من النجوم يتقدّمون على درو فيرنانديز

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق.. فبعيدًا عن استبعاده من قوائم فريق برشلونة الأول لكرة القدم مؤخرًا، لحساب الجوهرة الأخرى تومي ماركيز؛ فإن الواقع يؤكد أن فرصة حصول درو فيرنانديز على فرص للعب في الفترة القادمة، صعبة للغاية.

    وكما ذكرنا.. درو يجيد في صناعة اللعب والجناح الأيسر؛ وإذا نظرنا إلى قائمة فريق برشلونة الأول سنجد هذين المركزين مزدحمين بشدة، على النحو التالي:

    * صناعة اللعب: الثنائي الإسباني داني أولمو وفيرمين أولمو يتقدما على درو بالطبع؛ مع مشاركة البرازيلي رافينيا دياز في هذا المركز، بعض الأحيان.

    * الجناح الأيسر: رافينيا والإنجليزي ماركوس راشفورد يتقدما على درو؛ مع مشاركة فيرمين في هذا المركز، خلال بعض المباريات.

    بمعنى.. كل من المركزين اللذين يجيد فيهما درو؛ سيجد أمامه 3 لاعبين على الأقل، يتقدمون عليه في مباريات برشلونة.

    والحقيقة هي أن درو يملك إمكانات فنية مبهرة، مع مساحة واسعة للتطور؛ وهو الأمر الذي قد يكون العامل الرئيس، من أجل الرحيل عن برشلونة.

  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    درو فيرنانديز.. فرصة رياضية واستثمارية أمام مانشستر سيتي

    أيضًا ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن؛ وذلك بأن البعض قد يتساءل: "إذا كان رحيله عن برشلونة من أجل الحصول على دقائق لعب.. هل سيجد الجوهرة الإسبانية الشابة درو فيرنانديز فرصة في العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي مثلًا وهو المرشح للتعاقد معه بقوة؟!".

    هُنا.. من الممكن أن نجيب بأن فرص درو في مانشستر سيتي، ستكون صعبة أيضًا؛ ولكنها رغم ذلك ستكون أسهل من برشلونة، لعدة أسباب هي:

    * أولًا: مانشستر سيتي يمر بمرحلة "إحلال وتجديد"؛ لذلك قد يكون درو جزء من هذه الخطة.

    * ثانيًا: مانشستر سيتي لديه الكثير من النقص في تشكيلته الحالية؛ ومن هنا لن يجد درو 3 لاعبين أمامه مثلًا.

    * ثالثًا: مانشستر سيتي عانى من كثير الإصابات مؤخرًا؛ وبالتالي هذا قد يسهل من ظهور درو في المباريات.

    * رابعًا: هذا العملاق الإنجليزي هو ملك "سيتي جروب" المالكة لأكثر من نادي؛ لذلك قد يخرج بسهولة على سبيل الإعارة لأي منها ثم يعود بخبرة أكبر.

    وبالنسبة للسيتزنس نفسه.. لن يخسر الكثير من هذه الصفقة، فقيمة "الشرط الجزائي" 6 ملايين يورو فقط؛ إلى جانب أن درو موهبة كبيرة للغاية، إما ستفيد الفريق أو من الممكن الاستثمار فيه وبيعه بأضعاف الثمن.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. 3 سيناريوهات في مسيرة درو فيرنانديز بعد الرحيل

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أنه ليس من المؤكد انتقال الجوهرة الإسبانية درو فيرنانديز، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ بعد "فسخ عقده" مع العملاق الإسباني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الحالي.

    درو من الممكن أن ينتقل إلى أي فريق آخر، يوفر له "مقعد أساسي" مباشر، دون الانتظار طويلًا للحصول على الفرصة.

    وهُنا بصفةٍ عامة، سنكون أمام مجموعة من الاحتمالات في مستقبل درو؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الانهيار بعد برشلونة

    الأسلوب الذي رحل به درو من برشلونة، والذي يُمكن اعتباره "تمرد" على ناديه الأم، بمفاجأة الجميع بـ"فسخ عقده" دون مقدمات؛ سبقه فيه العديد من المواهب المهمة في العملاق الكتالوني، والتي تراجعت مسيرتها فيما بعد.

    أكبر مثال هو إيلاش موريبا، الذي كان يصنف كأفضل موهبة في برشلونة، عندما بدأ يلعب مع الفريق الأول عام 2021.

    موريبا فاجأ الجميع بعدها ورحل إلى لايبزيج الألماني؛ لتتراجع مسيرته تدريجيًا، وصولًا للعب في سيلتا فيجو الإسباني.

    كذلك.. اضطر موريبا للعب مع منتخب غينيا - حيث أصوله -؛ بعدما كان يطمح في البداية، لتمثيل إسبانيا.

    * ثانيًا: التألق والعودة لبرشلونة

    وبالمقابل.. قد يسير درو على غرار بعض أبناء برشلونة، الذين خرجوا في سن صغير؛ ثم عادوا إلى الفريق الأول لكرة القدم، كنجوم كبار.

    أبرز هذه الأسماء بالطبع؛ قلب الدفاع جيرارد بيكيه، الظهير الأيسر جوردي ألبا ومتوسط الميدان سيسك فابريجاس.

    أما آخر الأسماء التي نحن شاهدين عليها؛ فهو نجم برشلونة الحالي داني أولمو، الذي خرج من النادي صغيرًا وعاد إليه نجمًا كبيرًا.

    * ثالثًا: اتخاذ مسار مختلف

    كذلك.. قد يكون خروج درو من برشلونة بلا رجعة إليه؛ مع تألقه وكتابته مجده الكروي، بقميص أندية أخرى.

    وما علينا الآن سوى الانتظار فقط، لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام والأشهر والسنوات القادمة، في مسيره هذه الجوهرة؛ الذي هو ليس كغيره أيضًا من الذين فشلوا تحديدًا، فقد ينطلق من بوابة نادٍ يوفر له كل عوامل النجومية - وهو السيتزنس -.

