ازدحام برشلونة أرهقه ودي يونج الجديد القشة التي قصمت ظهره! .. "المتمرد" درو فيرنانديز ليس كغيره

أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أنه ليس من المؤكد انتقال الجوهرة الإسبانية درو فيرنانديز، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ بعد "فسخ عقده" مع العملاق الإسباني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الحالي.
درو من الممكن أن ينتقل إلى أي فريق آخر، يوفر له "مقعد أساسي" مباشر، دون الانتظار طويلًا للحصول على الفرصة.
وهُنا بصفةٍ عامة، سنكون أمام مجموعة من الاحتمالات في مستقبل درو؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: الانهيار بعد برشلونة
الأسلوب الذي رحل به درو من برشلونة، والذي يُمكن اعتباره "تمرد" على ناديه الأم، بمفاجأة الجميع بـ"فسخ عقده" دون مقدمات؛ سبقه فيه العديد من المواهب المهمة في العملاق الكتالوني، والتي تراجعت مسيرتها فيما بعد.
أكبر مثال هو إيلاش موريبا، الذي كان يصنف كأفضل موهبة في برشلونة، عندما بدأ يلعب مع الفريق الأول عام 2021.
موريبا فاجأ الجميع بعدها ورحل إلى لايبزيج الألماني؛ لتتراجع مسيرته تدريجيًا، وصولًا للعب في سيلتا فيجو الإسباني.
كذلك.. اضطر موريبا للعب مع منتخب غينيا - حيث أصوله -؛ بعدما كان يطمح في البداية، لتمثيل إسبانيا.
* ثانيًا: التألق والعودة لبرشلونة
وبالمقابل.. قد يسير درو على غرار بعض أبناء برشلونة، الذين خرجوا في سن صغير؛ ثم عادوا إلى الفريق الأول لكرة القدم، كنجوم كبار.
أبرز هذه الأسماء بالطبع؛ قلب الدفاع جيرارد بيكيه، الظهير الأيسر جوردي ألبا ومتوسط الميدان سيسك فابريجاس.
أما آخر الأسماء التي نحن شاهدين عليها؛ فهو نجم برشلونة الحالي داني أولمو، الذي خرج من النادي صغيرًا وعاد إليه نجمًا كبيرًا.
* ثالثًا: اتخاذ مسار مختلف
كذلك.. قد يكون خروج درو من برشلونة بلا رجعة إليه؛ مع تألقه وكتابته مجده الكروي، بقميص أندية أخرى.
وما علينا الآن سوى الانتظار فقط، لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام والأشهر والسنوات القادمة، في مسيره هذه الجوهرة؛ الذي هو ليس كغيره أيضًا من الذين فشلوا تحديدًا، فقد ينطلق من بوابة نادٍ يوفر له كل عوامل النجومية - وهو السيتزنس -.