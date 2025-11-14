لم يسجل أو يصنع هدفًا ولكن! .. برشلونة يدخل الرهان على قائد البرازيل الواعد

بحسب تقارير صحفية برازيلية نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن شبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن النادي الكتالوني يتابع اللاعب عن كثب، في وقت يشهد ناديه سبورت ريسيفي أزمة مالية خانقة.

وقد أوفد النادي البرازيلي مديره الرياضي إلى قطر بهدف فتح الباب أمام العروض المحتملة لنجمه الواعد، حيث يقدّر النادي قيمة الصفقة بنحو 15 مليون يورو.

التقارير أكدت أن عروضًا قاربت 12 مليون يورو قد رُفضت بالفعل لعدم تلبية توقعات النادي، ما يعكس رغبة ريسيفي في تحقيق أقصى استفادة مالية من بيع اللاعب.