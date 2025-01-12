برشلونة وريال مدريد | جماهير الملكي مدينة لنجم برشلونة والشتوية ليست خيارية يا بيريز!

ماذا حدث في الكلاسيكو؟!

شهد كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا، حيث حاول كل مدرب فرض أسلوبه وإيجاد الثغرات في خطط الخصم.

وقد اعتمد ريال مدريد على مهارات لاعبيه الفردية لكسر مصيدة تسلل برشلونة، بينما اعتمد برشلونة على تنظيم دفاعي محكم وصناعة اللعب من خلال ليفاندوفسكي.

لكن الطرد الذي تعرض له حارس برشلونة غيّر مجرى المباراة وأثر على أداء الفريقين، سنستعرض في هذا التقرير أبرز المحاور التكتيكية التي شهدتها المباراة ونحلل أداء اللاعبين والقرارات الفنية التي اتخذها المدربان.