برشلونة ومايوركا .. "الفن المكروه" الذي يعشقه يامال وريال مدريد سيرشدكم نحو طريق "النهاية الحزينة"!

انتصار سهل لبرشلونة

بعد قذيفة فيديريكو فالفيردي القاتلة في أتلتيك بيلباو، جلست جماهير ريال مدريد من أجل الحصول على "هدية" من ريال مايوركا أمام برشلونة.

بالنظر إلى قائمة الفريق الكتالوني بجلوس باو كوبارسي، جول كوندي ورافينيا على دكة البدلاء مع غياب روبرت ليفاندوفسكي، ربما تسرب بعض القلق لدى الجماهير، وسط ترقب من الغريم التقليدي.

في الحقيقة، الأمور كانت تسير في هذا الاتجاه، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0/0، مع هدف ملغي سجله مايوركا ماتيو موري بداعي التسلل.

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ولكن مع بداية الشوط الثاني شاهدنا داني أولمو وهو يشير نحو معصم يده في احتفال "الساعة" الشهير لنعرف جميعًا أن برشلونة قد سجل، وهذه اللقطة كانت كافية لخروج هانز فليك وفريقه بالثلاث نقاط بعد الفوز بهدف دون رد.

النتيجة تبدو مُحبطة لريال مدريد، لكنها تمنح الميرينجي الكثير من الأمل في سباق الليجا، وقبل مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت القادم، دعونا نعرف لماذا..