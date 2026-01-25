GOAL ONLY Yamal Ronaldo gfxGoal AR
برشلونة وأفييدو | تألق مصري وانفجار كتالوني: بطريقة رونالدو.. جلسة يامال الواثقة تنهي مغامرة أوفييدو

النادي الكتالوني اكتفى بلعب الشوط الثاني.

استعاد نادي برشلونة عرش صدارة الدوري الإسباني بعد مواجهة درامية أمام ريال أوفييدو انتهت بنتيجة 3-0، ليؤكد الفريق الكتالوني أنه لا يقبل بغير القمة رداً على انتصار ملاحقه المباشر ريال مدريد في اليوم السابق.

المباراة التي استضافها ملعب كامب نو لم تكن مجرد نزهة كروية، بل كانت اختباراً حقيقياً لشخصية الفريق وقدرته على التحول من العجز الهجومي الكامل في الشوط الأول إلى الانفجار التكتيكي في الشوط الثاني. 

هذا التقرير يفند أرقام المباراة التي شهدت بروز موهبة مصرية أرهقت الدفاع الكتالوني، قبل أن يقرر الفتى الذهبي لامين يامال إنهاء الجدل بلقطة ستبقى خالدة في أذهان الجماهير وربما كريستيانو رونالدو.

    الفشل الهجومي في الشوط الأول والوقوع في شرك أوفييدو

    بدأت المباراة بسيطرة مطلقة لبرشلونة على الكرة وصلت نسبتها إلى 80% في الدقائق الأولى، لكنها كانت سيطرة سلبية تماماً أمام تنظيم دفاعي حديدي اعتمد على رقابة رجل لرجل.

    الأرقام تشير إلى أن برشلونة قدم أحد أسوأ أشواطه الهجومية هذا الموسم، حيث لم يتجاوز معدل الأهداف المتوقعة 0.52، مع تسجيل تسديدة وحيدة فقط على المرمى طوال 45 دقيقة.

    روبرت ليفاندوفسكي بدا معزولاً بعد إضاعته لفرصتين محققتين للتسجيل، بينما عانى داني أولمو من فقدان البوصلة في التمرير. 

    في المقابل، نجح أوفييدو في إغلاق كافة المنافذ، مما جعل الاستحواذ الكتالوني يبدو بلا أنياب حقيقية وسط إحباط جماهيري واضح.

    توهج هيثم حسن ومعضلة الانضمام للمنتخب المصري

    كان النجم المصري هيثم حسن هو الشرارة الحقيقية في الشوط الأول، حيث تحول إلى كابوس للدفاع الكتالوني وتحديداً لجواو كانسيلو. 

    أظهر هيثم شجاعة فائقة بمراوغات ناجحة بنسبة 100%، حيث أكمل 3 مراوغات من أصل 3 محاولات، وكان الأقرب لهز الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 24 أنقذها الحارس بصعوبة.

    إحصائياً، لمس هيثم الكرة 31 مرة، منها 3 لمسات داخل منطقة جزاء برشلونة، وصنع فرصة واحدة محققة.

    هذا الأداء يضع مدرب المنتخب المصري حسام حسن أمام تساؤلات فنية، فبينما يمتلك اللاعب مهارة استثنائية في التحولات السريعة، إلا أن نسبة فقدانه للكرة التي بلغت 41.94% تشير إلى حاجته لتطوير الانضباط التكتيكي ليتناسب مع أسلوب العميد الصارم الذي لا يمنح الأجنحة حرية مطلقة في حال ترك السيطرة للخصوم.

    انتفاضة الشوط الثاني وإعصار فليك التكتيكي

    تغير المشهد تماماً مع انطلاق الشوط الثاني بفضل تعليمات هانسي فليك التي رفعت إيقاع اللعب بشكل مفاجئ. 

    في الدقيقة 52، نجح داني أولمو في فك شفرة المباراة بتسديدة زاحفة سكنت الشباك بعد تمريرة متقنة، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة في هذا اللقاء الذي شهد تقديمه لـ 48 تمريرة بدقة وصلت إلى 90%. 

    لم يمهل برشلونة ضيفه وقتاً للاستفاقة، ففي الدقيقة 57 أضاف رافينيا الهدف الثاني بكرة ساقطة بمهارة عالية من فوق الحارس مستغلاً ارتباك الدفاع تحت الضغط العالي. 

    هذا التحول الدرامي الذي استغرق 12 دقيقة فقط حطم طموحات أوفييدو، وأدى لتراجع تأثير هيثم حسن الذي اختفى تدريجياً مع سيطرة برشلونة المطلقة، التي عاد الفضل الأول فيها لتبديلات فليك وتغييراته التكتيكية داخل الملعب.

    لوحة لامين يامال التاريخية وبيان السيادة

    في الدقيقة 73، قدم لامين يامال لقطة المباراة بلا منازع، حينما استقبل عرضية داني أولمو بركلة مقصية خلفية مزدوجة مذهلة سكنت الشباك وسط ذهول المتابعين.

    هذا الهدف رفع حصيلة يامال هذا الموسم إلى 11 هدفاً و13 تمريرة حاسمة، ليؤكد أنه العمود الفقري للهجوم الكتالوني. 

    وما زاد من إثارة اللحظة هو توجه يامال نحو لوحات الإعلانات والجلوس عليها بهدوء تام، في احتفالية تحاكي العظماء، وبالتحديد كريستيانو رونالدو.

    معلناً عن نضجه النفسي وتجاوزه لمرحلة الموهبة الصاعدة إلى مرحلة الملك المتوج ومرحلة ضغط الاستعانة بأساطير الخصوم إلى مرحلة النضج الكامل.

    هذه الجلسة كانت بمثابة بيان سيادة فوق قمة الليجا، حيث وضع يامال نفسه في مرتبة اللاعبين الذين ينظرون للملعب كمسرح لسيطرتهم المطلقة، محولاً القلق من البداية البطيئة إلى احتفالية بالتربع على العرش.

    صخرة الدفاع وهدوء باو كوبارسي

    بينما كان الهجوم يستعرض قوته، كان باو كوبارسي يقدم مباراة دفاعية مثالية في الخلف، حيث أدار الخطوط بدقة تمرير شبه كاملة بلغت 99%، بواقع 86 تمريرة صحيحة من أصل 87 محاولة.

    نجح كوبارسي في تنفيذ كرتين طوليتين بدقة 100%، وقدم 6 مساهمات دفاعية حاسمة أجهضت كافة محاولات أوفييدو للمباغتة وللعودة. 

    هذا الاستقرار الدفاعي بـ 95 لمسة للكرة منح برشلونة الأمان التام لمواصلة الهجوم، وأثبت أن الفريق يمتلك توازناً نادراً بين الصلابة في الخلف والعبقرية في الأمام، مما جعل من ثلاثية الشوط الثاني أمراً حتمياً.

    بيت القصيد

    إن رسالة برشلونة في هذه المباراة تجاوزت مجرد حصد النقاط الثلاث، فالفوز بنتيجة 3-0 بعد شوط أول كارثي هو إعلان صريح عن امتلاك الفريق لشخصية البطل التي لا تنكسر تحت الضغط.

    لقد أثبت هانسي فليك أن لديه الحلول التكتيكية لتفكيك أعقد الدفاعات، وإعادة العقلية المناسبة للفريق في أوقات الشرود والاستهتار بالمنافس، بينما أكد لامين يامال بجلسته الواثقة فوق لوحات الإعلانات أن صدارة الدوري الإسباني ليست مجرد مركز في جدول الترتيب، بل هي ملكية خاصة لموهبة ترفض التنازل عن القمة. 

    ومع تألق هيثم حسن الذي لفت الأنظار بمراوغاته وخطورته وإرهاقه لكانسيلو يظل الدرس الأهم هو أن الفوارق الفنية والبدنية في الشوط الثاني هي التي تحسم الصراعات الكبرى وتضع الملوك في أماكنهم الطبيعية.

