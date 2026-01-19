"ينظر لك وكأنه أفضل منك" .. دي يونج ينفجر غضبًا بسبب حكم سوسييداد وبرشلونة!

في حين أن الحكم ومواقفه كانوا من النقاط الخلافية الرئيسية، إلا أن القضية الأكثر إثارة للجدل في تلك الليلة كانت بلا شك الأهداف الملغاة. تشير الإحصائية الرئيسية المتمثلة في إلغاء ثلاثة أهداف إلى أمسية فوضوية، لكن قرارًا واحدًا على وجه الخصوص أثار غضب دي يونج: هدف لامين يامال في الشوط الأول.

تم إلغاء الهدف بسبب التسلل، وهو قرار غير مجرى المباراة. ومع ذلك، كشف دي يونج عن محادثة مذهلة أجراها مع الحكم الرابع على خط التماس، والتي تتعارض مع القرار الذي اتخذ على أرض الملعب.

وأشار دي يونج إليها: "كان السؤال المتعلق بالتحكيم حول الهدف الملغى للامين يامال في الشوط الأول. إذا كان هناك تسلل، فلن يحدث شيء، على الرغم من أنه قيل لنا أنه لم يكن هناك تسلل. تحدثت إلى الحكم الرابع وأخبرني [أنه لم يكن هناك تسلل]".

وقال دي يونج إن هذه ليست المرة الأولى التي يشعر فيها برشلونة بالظلم في هذا الملعب بالذات. وتذكر: "حدث شيء مشابه هنا العام الماضي". وزاد الارتباك المحيط بالقرار من الشعور بالظلم، حيث أشار دي يونج إلى أن حتى المسؤولين على خط التماس لم يكونوا متأكدين من سبب عدم احتساب الهدف.