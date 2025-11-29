"عليكم التفهم" .. رسالة من نائبة رئيس برشلونة بشأن أزمة دخول مباراة ألافيس!

شهدت مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني واقعة غير معتادة، بعدما تأخر دخول آلاف من جماهير البلوجرانا إلى ملعب "كامب نو" نتيجة خلل مفاجئ في النظام الإلكتروني لتحميل التذاكر عبر تطبيق النادي.

وبحسب ما أكدته تقارير صحفية، فإن ما يقرب من 7,500 مشجع لم يتمكنوا من دخول الملعب في الوقت المحدد، واضطر عدد كبير منهم للانتظار أمام البوابات حتى مرور ربع ساعة تقريبًا من انطلاق اللقاء، بينما لم ينجح نحو 300 مشجع في الدخول نهائيًا رغم محاولاتهم.

وأوضح مسؤولو نادي برشلونة أن المشكلة نتجت عن تباطؤ شديد في تحميل رمز الـQR للتذاكر الإلكترونية داخل التطبيق الرسمي الخاص بالأعضاء، وهو ما أدى إلى تعطل عملية المسح والدخول من خلال البوابات الإلكترونية.

وتسبب هذا الخلل في ظهور نحو نصف المدرجات شبه خالية في بداية المباراة، قبل أن تمتلئ تدريجيًا بعد حل الأزمة جزئيًا من خلال قيام النادي بتفعيل "خطة طوارئ" عبر إصدار تذاكر بديلة بصيغة PDF وتسليمها للجماهير داخل مكاتب الدعم.