عندما يكون السقوط بالجملة.. برشلونة يدمر موسمه بنفسه أمام جيرونا!

قرر المدرب الألماني هانز فليك البدء بالجناح البرازيلي رافينيا في التشكيلة الأساسية منذ الدقيقة 1 من اللقاء رغم أن اللاعب كان عائدا للتو من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لفترة وكان من المفترض منطقيًا أن يشارك كبديل في الشوط الثاني لمنح الفريق نفسًا هجومًا جديدًا.

ظهر تأثر اللاعب بالغياب بدنيًا وفنيًا بشكل واضح حيث أهدر فرصة محققة في الدقيقة 16 عندما اخترق منطقة الجزاء وانفرد تمامًا بالمرمى لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 43 عاد سوء الحظ ليعاند رافينيا مرة أخرى حين ارتطمت تسديدته القوية من خارج المنطقة بالقائم الأيمن لمرمى جيرونا.

وعندما بدأ الإرهاق يظهر على اللاعب واضطر فليك لاستبداله في الدقيقة 64 وإشراك اللاعب الشاب روني بردغجي كشف هذا التبديل عن فقر واضح في الخيارات الهجومية المتاحة.

نظر فليك بجواره على مقاعد البدلاء فلم يجد أي أوراق رابحة قادرة على قلب الموازين سوى المدافع رونالد أراوخو الذي شارك في الدقيقة 73 بدلا من إريك جارسيا في محاولة يائسة لتأمين الدفاع أو استغلال طول قامته هجوميًا.

هذا النقص في الحلول النوعية جعل الفريق يبدو عاجزًا عن الرد بعد استقبال هدف التعادل خاصة وأن البدلاء المتاحين لم يمتلكوا الخبرة الكافية للتعامل مع ضغط ديربي كتالونيا.