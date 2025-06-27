عاشق للعملاق الكتالوني! .. برشلونة يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم الهلال مقابل 66 مليون ريال

في مفاجأة كبرى.. بدأ مسؤولو العملاق الكتالوني برشلونة التحرك؛ للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال صيف العام الحالي.
برشلونة حسم صفقة وحيدة فقط - حتى الآن -، خلال صيف العام الحالي؛ بالتعاقد مع الحارس الشاب جوان جارسيا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول، مقابل 28 مليون يورو تقريبًا.
وكسر برشلونة عقد جارسيا مع إسبانيول - بسبب رفض الأخير التفاوض -؛ وهو الأمر الذي يخطط العملاق الكتالوني لتكراره في صفقة التعاقد مع الجناح نيكو ويليامز من نادي أتلتيك بيلباو، بعد الاتفاق مع اللاعب نفسه.
الموضوع يُستكمل بالأسفل