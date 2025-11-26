Joan Laporta Jules Kounde Frenkie de Jong Barcelona GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

برشلونة يُغامر بمستقبله! .. لعنة "العقود طويلة الأمد" تعود إلى الواجهة وجوان لابورتا لا يتعلم أبدًا

الحفاظ على القوام الأساسي ضروري.. ولكن!

"ليس عيبًا أن نُخطئ؛ لكن العيب أن نستمر في الخطأ"!.. هذا أمر يعلمه الجميع، إلا مسؤولي العملاق الإسباني برشلونة، على الأغلب.

برشلونة الذي أمتع العالم بأسلوب لعبه ونتائجه، في الموسم الماضي 2024-2025؛ يُعاني من تراجع مستوى العديد من نجومه، في العام الرياضي الحالي.

هذا التراجع أدى إلى خسارة العملاق الإسباني، العديد من المباريات المهمة؛ سواء على المستوى المحلي، أو حتى أوروبيًا.

آخر المباريات التي سقط فيها برشلونة، كانت يوم أمس الثلاثاء "25 نوفمبر 2025"، ضد الفريق الإنجليزي تشيلسي - بطل العالم -؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

خسارة برشلونة ضد تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن الإنجليزية؛ جاءت بـ3 أهداف دون رد، ووسط مستوى مخيب من عديد النجوم.

على رأس قائمة النجوم الذين خيبوا الآمال فيهم؛ كل من الثنائي الدفاعي "الفرنسي جول كوندي والأوروجوياني رونالد أراوخو"، إلى جانب متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج.

والحقيقة أن ليس هؤلاء فقط من قدّموا مستوى مخيب ضد تشيلسي؛ إلا أنهم أكثر من يجب الوقوف عندهم لعدة اعتبارات، سنتحدث عنها في السطور القادمة.

  • Ronald Araujo FC Barcelonagetty

    تجديدات "طويلة الأمد" لنجوم نادي برشلونة

    في البداية.. يجب أن نشير إلى أن مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، قام بتجديد عقود الفرنسي جول كوندي والأوروجوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونج، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أراوخو: تجديد عقده حتى 30 يونيو 2031.

    * كوندي: تجديد عقده حتى 30 يونيو 2030.

    * دي يونج: تجديد عقده حتى 30 يونيو 2029.

    والتجديد لهذا الثلاثي البرشلوني؛ جاء ضمن حملة الحفاظ على قوام الفريق الأول، بمن فيهم النجوم الشباب "لامين يامال، بيدري جونزاليس، بابلو جافي، فيرمين لوبيز وباو كوبارسي".

    إلا أن المُلاحظ أن بعض النجوم الذين تم تجديد عقودهم، انخفض مستواهم بشكلٍ كبير للغاية؛ مثل كوندي الذي كان يقدّم مستوياتٍ رائعة مع برشلونة، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ومن ناحيته.. يواصل أراوخو هفواته القاتلة في بعض المباريات؛ وذلك بعد تجديده عقده مع العملاق الإسباني، مثلما كان يفعل في أوقاتٍ سابقة.

    أما دي يونج وعلى الرغم من التطور الكبير في مستواه، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك؛ إلا أنه لا يزال يخذل نادي برشلونة وجماهيره في مباريات القمة، كما حدث ضد نادي تشيلسي الإنجليزي.

    
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    برشلونة قد يجد صعوبات مستقبلية في التخلص من نجومه!

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. دعونا نذكر أن الثنائي الأوروجوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونج تحديدًا، ومعهما أسماء أخرى كالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن؛ هم من أواخر اللاعبين الذين شهدوا العديد من نكسات برشلونة، خاصة على المستوى الأوروبي.

    أي أن هؤلاء النجوم لم يقدّموا سابقًا، ما قد يشفع لهم للبقاء في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم - حتى الآن -؛ ورغم ذلك تم التجديد معهم لسنواتٍ عديدة، مؤخرًا.

    وهُنا يجب أن نتساءل: "هل التجديد لهؤلاء النجوم - خاصة أراوخو ودي يونج - كان بناءً على الموسم الرياضي الماضي.. أم ماذا؟!".

    مثلًا.. لاعب كدي يونج كان مرشحًا للرحيل عن برشلونة أساسًا، في فتراتٍ سابقة، وذلك في ظل راتبه السنوي الضخم الذي يفوق ميزانية النادي الحالية؛ إلا أن تطور مستواه مع فليك - كما ذكرنا -، دفع الإدارة للتجديد له حتى 30 يونيو 2029.

    لكن دعونا نقول: "ماذا لو كان تألق دي يونج الموسم الماضي مجرد طفرة؟!.. ماذا لو أراد برشلونة التخلص منه مجددًا؟!".

    ومع الراتب الذي يتحصل عليه النجم الهولندي في برشلونة، وتأكيده على سعادة زوجته وعائلته في العيش بالمدينة؛ قد يكون أمر الاستغناء عنه صعبًا مستقبلًا، بينما كان عقده سينتهي في 30 يونيو 2026 - قبل التجديد -.

    وذِكر اسم فرينكي دي يونج ليس إلا مثال؛ فعندنا أيضًا أراوخو الذي كان من الممكن أن يبيعه برشلونة إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ مقابل 50 أو 60 مليون يورو، ولكنه تمسك ببقائه وتجديد عقده.

    وقد تنخفض قيمة أراوخو بشدة، بسبب مستوياته الحالية؛ بل وقد لا يجد برشلونة ناديًا يدفع فيه مثل السعر - سالف الذكر -، مع انخفاض الطلب عليه حتى.

    المغزى من ذلك؛ هو أن "العقود الطويلة" التي وقعها برشلونة مع بعض اللاعبين، خاصة الذين شهدوا العديد من نكسات الفريق الأول سابقًا، قد تورط النادي مستقبلًا.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    مُعاناة برشلونة مع "العقود طويلة الأمد" قديمة!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما ذكرناه سابقًا؛ فدعونا نعطي بعض الأمثلة على "العقود الطويلة" التي ورطت نادي برشلونة، على مدار السنوات القليلة الماضية.

    أكبر مثال بالطبع هو الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن؛ الذي جدد معه الرئيس الحالي لبرشلونة جوان لابورتا منذ فترة، وذلك حتى 30 يونيو 2028.

    والآن.. لابورتا نفسه هو من يحاول التخلص من شتيجن؛ من أجل أن يخفف الأعباء المالية على خزينة برشلونة، إلى جانب أن مستوى الحارس الألماني نفسه أصبح لا يؤهله للعب على مستوى عالٍ.

    كذلك في السنوات الماضية، وتحديدًا مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو؛ تورط نادي برشلونة في "عقود طويلة الأمد" وبمبالغ ضخمة، على النحو التالي:

    * المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

    * المدافع الفرنسي كليمون لونجليه.

    * الجناح الإسباني أنسو فاتي.

    هذا الثلاثي - سالف الذكر - تحديدًا، عانى برشلونة كثيرًا للتخلص منهم؛ في ظل تمسكهم بالبقاء وقتها، وحصولهم على رواتب ضخمة لم يرغب أي نادٍ آخر في منحهم إياها.

    وبالتالي.. تجديد عقود اللاعبين والحفاظ على القوام الأساسي، أمرًا ضروريًا للغاية؛ ولكنه يجب أن يكون محسوبًا، مع اختيار الأسماء القادرة على خدمة الفريق بالفعل.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كلمة أخيرة عن عقود برشلونة "طويلة الأمد"

    أخيرًا.. يجب أن نؤكد على أن نجوم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الذين يتعرضوا للهجوم الآن، ومنهم الفرنسي جول كوندي والهولندي فرينكي دي يونج؛ كانوا من أهم أسباب سيطرة العملاق الإسباني المحلية، في الموسم الماضي 2024-2025.

    وحصل برشلونة على الثلاثية المحلية في إسبانيا "دوري، كأس ملك وسوبر"، في الموسم الرياضي الماضي؛ إلى جانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج أمام نادي إنتر الإيطالي.

    لذلك.. ليس الحديث هُنا المُقصد منه الانتقاص من هؤلاء اللاعبين؛ وإنما استعراض حقيقة تتمثل في أن بعض الأسماء لم تقدّم الإضافة الفنية المأمولة منها في عديد السنوات، ورغم ذلك تم ربطها بـ"عقود طويلة الأمد" مع برشلونة.

    "العقود طويلة الأمد" في ظل مُعاناة برشلونة المالية؛ قد تجعل من الصعب عليه التخلص من أسماء بعينها مستقبلًا والتعاقد مع بدلاء أفضل، مثلما حدث سابقًا.

    وبالتالي.. كان من الممكن لبرشلونة أن يجدد عقود بعض اللاعبين لمدة قصيرة؛ مع بدء الإحلال والتجديد في صيف 2027 مثلًا، وهو الموعد المتوقع للتعافي اقتصاديًا.

    ويبقى أن ننتظر فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي؛ للتأكُد "هل سيستفيق هؤلاء النجوم الذين تحدثنا عنهم تحديدًا.. أم سيواصلون تخييب آمال عشاق برشلونة".

