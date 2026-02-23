وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، من المتوقع أن يكون موسم الانتقالات الصيفي القادم لنادي برشلونة حافلًا بالأحداث، حيث يرغب النادي الكتالوني في تعزيز صفوفه من ناحية، ولكنه يضطر أيضًا إلى التخلي عن بعض اللاعبين بسبب صعوباته المالية. وهناك الآن اثنان من المرشحين للرحيل.
عقب تكرر الإصابة في الإعارة .. برشلونة يتخذ قرارًا بخصوص مستقبل تير شتيجن وفاتي
مصير فاتي وشتيجن
وفقًا لمعلومات من صحيفة Sport الإسبانية، فإن اللاعبين المعنيين هما مارك-أندريه تير شتيجن وأنسو فاتي، اللذان يلعبان حاليًا على سبيل الإعارة. وهذان هما اللاعبان اللذان يرغب المدير الرياضي ديكو في بيعهما.
وقد وضع ديكو بالفعل نصب عينيه بيع الثنائي في الصيف، ومن غير المرجح أن يتم إعادة دمجهما في التشكيلة الاحترافية بعد عودتهما إلى كاتالونيا.
كان برشلونة قد أعار تير شتيجن إلى نادي جيرونا في يناير. لم يعد هناك مستقبل للحارس الألماني الدولي في برشلونة.
في هرمية حراس المرمى، كان يحتل المركز الثالث فقط خلف جوان جارسيا فويتشيك شتشيسني تحت قيادة المدرب هانسي فليك.
لا يزال قائد برشلونة منذ سنوات طويلة مرتبطًا بعقد حتى عام 2028، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيسر بعد وصوله إلى جيرونا بفترة وجيزة، واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية.
تير شتيجن يتعرض لإصابة جديدة مع جيرونا
لكن لم يتضح بعد المدة التي سيغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا. ووفقًا لما أعلنه نادي جيرونا، فإن عودة تير شتيجن إلى الملاعب ستعتمد على "تقدمه في التعافي".
وكان تير شتيجن نفسه يتوقع قبل الجراحة أنه سيضطر إلى "التوقف لعدة أشهر"، مما يقلل من فرصه في المشاركة في كأس العالم المرتقبة في الصيف (11 يونيو إلى 19 يوليو).
وكتب تير شتيجن على إنستجرام: "أنا شخص إيجابي. لطالما رافقتني هذه العقلية وساعدتني في كل المواقف الصعبة، لكن هذه المرة الأمر صعب للغاية بالنسبة لي"، لكنه أوضح أيضًا: "سأعود".
في ديسمبر الماضي، احتفل تير شتيجن بعودته إلى برشلونة بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر، وذلك في مباراة الكأس ضد فريق جوادلاخارا (2:0) الذي يلعب في الدرجة الثالثة.
فاتي في موناكو: تسعة أهداف في 20 مباراة
أما بالنسبة لفاتي، فإن نادي موناكو يمتلك خيار الشراء، ولكن من غير المرجح أن يستخدم الفرنسيون هذا الخيار. اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مرتبط ببرشلونة حتى عام 2028.
أما مسيرته في موناكو فهي متناقضة. فقد سجل فاتي تسعة أهداف في 20 مباراة رسمية، لكنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوى ثماني مرات، واضطر إلى التغيب عن أربع مباريات بسبب إصابة في الفخذ.
كما تعرض لإصابات متكررة في العام الماضي، ولذلك لم يشارك سوى في 11 مباراة مع برشلونة، بمجموع 298 دقيقة فقط.
موسم 2025/2026: إحصائيات مارك-أندريه تير شتيجن
- المباريات: 3
- أهداف ضد: 2
مباريات دون استقبال أهداف: 1