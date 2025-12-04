FC Barcelona v Eintracht Frankfurt: Quarter Final Leg Two - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

لابورتا تعلم الدرس .. برشلونة يقطع الطريق أمام تكرار "ليلة العار" أمام فرانكفورت!

لا ينسى جمهور البلوجرانا تلك الليلة!

لن يتكرر المشهد الصادم الذي شهده ملعب سبوتيفاي كامب نو في أبريل 2022، حين غصّت المدرجات بعشرات الآلاف من جماهير أينتراخت فرانكفورت، وتحوّل الملعب التاريخي للبارسا إلى ما يشبه ساحة ألمانية بيضاء، في واحدة من أكثر الليالي إحباطًا في مسيرة النادي الكتالوني الحديثة. 

هذه المرّة، ومع اقتراب المواجهة المنتظرة بين برشلونة وأينتراخت فرانكفورت في التاسع من ديسمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، اتخذت الإدارة قرارًا حاسمًا: جميع التذاكر ستكون مخصّصة حصريًا لأعضاء النادي دون استثناء.

الإعلان الرسمي الصادر عن النادي الكتالوني أوضح أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أمان الجماهير المحلية، ومنع أي سيناريو مشابه لما حدث في 2022، حيث فوجئ النادي واللاعبون والجماهير بأن الأغلبية الساحقة في المدرجات لم تكن تنتمي لجمهور برشلونة، بل لمشجعي الفريق المنافس.

وقالت إدارة برشلونة في بيانها: "هذا القرار يأتي لضمان الأمن، ومنع تكرار ما جرى في 2022، حين لم يكن غالبية الحضور ينتمون للجماهير المحلية رغم أن النادي التزم رسميًا بتخصيص 5 آلاف تذكرة فقط للضيوف، قبل أن يتسلل عشرات الآلاف بطرق مختلفة".

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP

    ليلة العار

    في تلك الليلة الشهيرة من ربع نهائي الدوري الأوروبي، توافد نحو 30 ألف مشجع ألماني إلى مدرجات كامب نو، رغم أن الحصة الرسمية المخصصة لأينتراخت فرانكفورت لم تتجاوز 5 آلاف تذكرة.

    وباتت صورة الملعب مُلطّخة باللون الأبيض الذي ارتدته جماهير الضيف، وهو ما أثار غضب الإدارة والجماهير واللاعبين.

    رئيس النادي جوان لابورتا خرج عقب المباراة بتصريحات غاضبة قال فيها: "ما حدث كان مخزيًا. لن نسمح بأن يتكرر هذا المشهد أبدًا. سنكشف ما حدث، وسنتخذ الإجراءات الحاسمة".

    وبرّر النادي في تقريره الداخلي لاحقًا أن الحادثة جاءت نتيجة عوامل عديدة، أبرزها:

    • شراء جماهير أينتراخت فرانكفورت تذاكر عبر شركات السياحة.
    • قيام عدد من أعضاء برشلونة ببيع مقاعدهم لجماهير الفريق الألماني.
    • وجود مشجعين ألمان في مناطق مخصّصة للأعضاء.
    • عدم تدقيق بعض عمليات البيع في المنصة الرسمية للنادي.

    ومنذ ذلك التاريخ، فرضت الإدارة مجموعة من الإجراءات الصارمة أبرزها تحويل جميع التذاكر إلى تذاكر إلكترونية شخصية “Nominal Tickets” لمنع إعادة البيع أو التداول غير القانوني.

    • إعلان

  • سياسة جديدة

    ومع عودة أينتراخت فرانكفورت مرة أخرى إلى المشهد، قرر برشلونة “قطع الطريق مبكرًا”. إذ أعلنت الإدارة أن العلاقة مع الجماهير ومعايير الأمن تتطلب أن يكون حضور المباراة "كتالونيًا خالصًا"، وأن يُمنع دخول جماهير الخصم إلى مناطق غير مخصصة لهم.

    البداية كانت عبر فتح مرحلة البيع المسبق يوم أمس، ولكن فقط لأعضاء النادي الذين يملكون بطاقة عضوية سارية. وسيكون على كل مشجع إثبات عضويته لشراء تذكرة.

    هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن إطار خطط أوسع يُنفّذها النادي منذ الانتقال المؤقّت من كامب نو بسبب أعمال التطوير، إذ باتت قضية ضبط التذاكر من أهم الملفات بعد حادثة 2022 التي أثرت على صورة النادي وهيبته عالميًا.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt: Quarter Final Leg Two - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport

    هزيمة مؤلمة

    في مباراة 2022، خسر برشلونة بنتيجة 2–3، وودّع البطولة بعد تعادل 1–1 في الذهاب، وما زال المشجعون يتذكرون كيف شعر اللاعبون آنذاك وكأنهم يخوضون المباراة خارج أرضهم، وسط هتافات ألمانية مدوية وسيطرة جماهيرية خالصة لأينتراخت فرانكفورت، تلك الليلة كانت نقطة تحول حقيقية في طريقة تعامل النادي مع ملف التذاكر والمباريات الأوروبية.

  • لا مجال للأخطاء

    مع المباراة المقبلة في التاسع من ديسمبر، يؤكد النادي أن كل الإجراءات اللوجستية باتت تحت السيطرة، وأن المدرجات ستعود لتكون حصنًا آمنًا خالصًا لجمهور البارسا، دون مفاجآت، ودون “غزو أبيض” جديد.

    وتشير بعض التقارير في الصحافة الإسبانية إلى أن برشلونة نسّق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحديد عدد دقيق لتذاكر جماهير أينتراخت فرانكفورت، سيتم بيعها حصريًا عبر القنوات الرسمية للفريق الألماني، ولن تكون صالحة داخل مناطق أعضاء برشلونة.

    من المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كاملًا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم، وحرص الجماهير على دعم الفريق بقيادة هانزي فليك.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
آينتراخت فرانكفورت crest
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت