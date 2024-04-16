برشلونة وباريس سان جيرمان .. ديمبيلي يُخرج لسانه للجميع، والآن فقط يمكنك الرحيل يا تشافي!

قمة مجنونة تنتهي بدموع جماهير الفريق الكتالوني

هجوم عنيف على "الخائن" وظهور رأس خنزير وحالة طرد وريمونتادا تاريخية، ليلة مُثيرة ومجنونة في دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

الفريق الكتالوني استقبل ضيفه الثقيل على ملعب مونتجويك، وهو يتمتع بأفضلية الفوز بنتيجة 3/2 على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس.

كل الأمور كانت تسير على ما يُرام بهدف مبكر من رافينيا، ولكن رونالد أراوخو قرر إضافة بعض الإثارة للمباراة، بتلقي البطاقة الحمراء بعد فشله في إيقاف برادلي باركولا، ليكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين.

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ما كان متوقعًا أصبح حقيقيًا بعد مغادرة أراوخو لأرض الملعب، باريس سجل التعادل عن طريق "الخائن" عثمان ديمبيلي، بل سجل ثلاثية أخرى بواقع هدفين لكيليان مبابي وهدف لفيتينيا، لتنتهي المباراة بنتيجة 4/1 ويصعد باريس بمجموع المواجهتين 6/4.