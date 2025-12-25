حتى لا يتم إفساد موسمهم بـ"سيناريو فيجو" .. تحصينات مشددة من إسبانيول قبل ديربي كتالونيا ضد برشلونة

قرر نادي إسبانيول توفير كافة التحصينات اللازمة، قبل خوض ديربي كتالونيا أمام برشلونة يوم 3 يناير القادم، تحسبًا لأي حالات شغب قد تحدث في ملعبه "كورنيا إل برات".

رغم اعتبار ريال مدريد هو الغريم الأوضح والأكثر شراسة لبرشلونة في إسبانيا، إلا أن هناك عداوة تجمه بجاره الكتالوني إسبانيول، وهذه المرة قد تحدث بعض المشاكل بمدرجات الفريق المُضيف.

انتقال جوان جارسيا من إسبانيول إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية جعل الأوضاع أكثر توترًا، وهناك توقعات بإمكانية إلقاء الجماهير المقذوفات عليه خلال المباراة المنتظرة.