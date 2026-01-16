أخطر من مجرد سلاح انتخابي: قنبلة برشلونة تكشف عن "جاسوس" في إدارة جوان لابورتا.. والخوف على مستقبل هانزي فليك!

يُعيش العملاق الكتالوني برشلونة، واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق؛ تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، الذي تولى المسؤولية رسميًا صيف 2024.

فليك تولى قيادة فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ وهو يُعاني من جميع النواحي، سواء رياضيًا أو اقتصاديًا أو إداريًا.

ورغم ذلك.. أعاد المدير الفني الألماني، الفريق البرشلوني العملاق، لاعتلاء منصات التتويج مجددًا؛ بالحصول على الثلاثية المحلية في إسبانيا "دوري، كأس ملك وسوبر" 2024-2025، مع تقديم مستوى فني كبير.

وفي الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حافظ برشلونة على لقب السوبر الإسباني، مع المنافسة بقوة على الثلاثية الأخرى "الدوري، كأس الملك ودوري أبطال أوروبا".

لكن وسط كل هذا الاستقرار، وتحقيق الإنجاز تلو الآخر؛ خرجت تسريبات خطيرة للغاية في الساعات الماضية، قد تُغيّر الكثير من الأشياء داخل نادي برشلونة.

هذه التسريبات كشفت عنها الإعلامية الرياضية لايا توديل عبر "راديو كتالونيا"؛ وذلك بتأكيدها على أن "المعارضة" أو الكتلة الانتخابية ضد رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا، أخبرتها بامتلاك وثائق خطيرة.

هذه الوثائق تتضمن معلومات حساسة عن إدارة لابورتا؛ حيث من شأنها أن تجعل هذا الرجل يخسر الانتخابات القادمة، بعد أن كان ضامنًا الفوز بولاية جديدة تقريبًا.

وأضافت توديل: "المعارضة تفكر في نشر هذه الوثائق، أواخر شهر يناير الجاري أو في فبراير القادم؛ وهو ما سيكون بمثابة القنبلة الإعلامية، ولابورتا يعلم ذلك جيدًا".

ونحن نستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد التسريبات الخطيرة التي كشفت عنها لايا توديل، في الساعات الماضية..