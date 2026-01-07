برشلونة ضد أتلتيك بيلباو | الخماسية بجدة والرعب في مدريد .. خدعة هانزي فليك تقضي على "الساذج" فالفيردي خلال ألف ثانية!

بعرض استثنائي وأفضل سيناريو يتمناه أي مشجع كتالوني، حسم برشونة تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

برشلونة لقن أتلتيك بيلباو درسًا قاسيًا وتغلب عليه بنتيجة (5-1)، في المباراة التي استضافها ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويدين البارسا بالفضل في هذا الفوز إلى رباعي خط الهجوم الناري الذي تكفل بتسجيل أهداف اللقاء، فيران توريس في الدقيقة 22، فيرمين لوبيز (30)، رودني بردغجي (34)، رافينيا هدفين في الدقيقتين (38 و52).

كيف استطاع هانزي فليك أن يفرض سيطرة برشلونة على اللقاء وينصب السرك أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، هذا ما يجيب عنه "Goal" في السطور التالية..

