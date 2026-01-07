Barcelona-Flick-GFX-Goal onlyGoal-GFX
محمد سعيد

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو | الخماسية بجدة والرعب في مدريد .. خدعة هانزي فليك تقضي على "الساذج" فالفيردي خلال ألف ثانية!

تحالف رافينيا ولوبيز يدمر حصون أتلتيك بيلباو ويحمل البارسا إلى النهائي

بعرض استثنائي وأفضل سيناريو يتمناه أي مشجع كتالوني، حسم برشونة تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني. 

برشلونة لقن أتلتيك بيلباو درسًا قاسيًا وتغلب عليه بنتيجة (5-1)، في المباراة التي استضافها ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويدين البارسا بالفضل في هذا الفوز إلى رباعي خط الهجوم الناري الذي تكفل بتسجيل أهداف اللقاء، فيران توريس في الدقيقة 22، فيرمين لوبيز (30)، رودني بردغجي (34)، رافينيا هدفين في الدقيقتين (38 و52).

كيف استطاع هانزي فليك أن يفرض سيطرة برشلونة على اللقاء وينصب السرك أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، هذا ما يجيب عنه "Goal" في السطور التالية..

  • معركة ربحها هانزي فليك بخدعة بسيطة!

    قبل انطلاق اللقاء كانت غالبية التوقعات تشير إلى تفوق برشلونة وتأهله إلى المباراة النهائية نظرًا لفارق الإمكانيات الفردية والجماعية بين الفريقين، لكن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع هذا السيناريو الغريب الذي حقق به البارسا هذا الانتصار.

    فمع الإعلان عن التشكيل الأساسي للبارسا وعلم الجميع أن فليك يحتفظ بلامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي على دكة البدلاء، تمكن القلق من الجماهير قليلًا، ثم ارتفع هذا القلق تدريجيًا مع بداية اللقاء وخصوصًا في أول 10 دقائق من اللقاء حيث سيطر بيلباو على الكرة وأهدر فرصة للتقدم المبكر، ليظن الجميع أن الأمور ستكون صعبة على البارسا.

    لكن بمجرد أن تمالك برشلونة زمام الأمور، ظهرت الخدعة التي قام بها فليك لتفكيك خطوط دفاع أتلتيك بيلباو، ومن ثم إمطار شباكهم بـ4 أهداف في أقل من 17 دقيقة!، والغريب أن هذه الخدعة ظلت تتكرر طوال هذه المدة دون أي تدخل من إرنستو فالفيردي مدرب بيلباو، وهي ببساطة تعطيل دور بيدري في إرسال البينيات بعمق دفاع المنافس مقابل تكثيف اللعب بالكامل على الأطراف من خلال جعل رافينيا وبردغجي في وضع هجومي من الجناحين.

    هذا التكتيك نجح سريعًا في إسقاط دفاع بيلباو بالقاضية ورأينا في دقائق معدودة عرضيتان أرضيتان من فيرمين لوبيز ورافينيا، قابلهما فيران توريس وفيرمين لوبيز في الشباك بمنتهى السهولة.

    ومع هذا الهجوم الخاطف، قرر بردغجي ورافينيا على التوالي عدم الاكتفاء بالعرضيات وقررا أن يصوبا على المرمى، وفي المرتين عبرت الكرة خط المرمى وسط غياب التوفيق تمامًا عن الحارس الدولي أوناي سيمون.

  • التكامل بين فيرمين لوبيز ورافينيا

    وجود فيرمين لوبيز في عمق هجوم برشلونة أكسب الفريق زيادة عددية داخل منطقة الجزاء في مقابلة العرضيات، بخلاف مساهمته في توزيع اللعب يمينًا ويسارًا، حيث كان مفتاح أغلب هجمات برشلونة، فساهم في صناعة الهدفين الأول والثالث، وسجل بنفسه الهدف الثاني.

    هذا السلاح الفتاك في هجوم برشلونة، لا يجعلنا نغفل أيضًا الدور المهم الذي لعبه رافينيا على الجناح الأيسر، وهو أمر ليس بجديد على النجم البرازيلي الذي لا يهتز مستواه بغياب ولا يغيب أبدًا عن المشهد وقتما احتاجه الفريق.

    رافينيا قبل خروجه في الدقيقة 65، كان بمثابة كابوس مرعب لدفاع بيلباو وخصوصًا الظهير الأيمن خيسوس أريسو، حيث سجل هدفين وصنع آخر من هذه الجبهة، كما صنع فرصة محققة للتسجيل، ولعب 4 عرضيات ناجحة من أصل 6 وكسب 5 التحامات بدنية من 8، لذلك فهو على مستوى الأرقام الأفضل بلا شك في اللقاء كافة.

  • برشلونة يبدأ عام الأحلام 2026 بطريقة مثالية

    خماسية برشلونة الليلة، ذكرت عشاق النادي الكتالوني بالنهائي السعيد في يناير أيضًا لكن قبل عام من الآن، عندما تغلب فريقهم على ريال مدريد في نهائي تاريخي بنتيجة (5-2)، بمباراة تألق فيها رافينيا وليفاندوفسكي ولامين يامال.

    ويبدو أن كتيبة المدرب هانزي فليك تبدأ عام 2026 بدون رحمة لأي منافس، فقبل أيام عادت من ملعب الجار والغريم الكتالوني بانتصار مثالي في الديربي، واليوم سجل برشلونة انتصاره التاسع على التوالي في جميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.

    وهذا التأهل إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، هو الرابع على التوالي والمرة رقم 28 في تاريخه، ليبرهن للجميع أنه يستحق كونه البطل التاريخي لهذه البطولة.

    فيلم رعب لعملاقي مدريد في النهائي

    ما قدمه برشلونة الليلة في مواجهة أتلتيك بيلباو، يبدو أنه بروفة لفيلم رعب قد يتم تصويره ليلة الأحد المقبل على ملعب "الإنماء"، سواء أمام ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، فالفريق الذي استطاع أن يقهر بيلباو في غياب لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وبهذا الهجوم السريع الخاطف، قادر على أن يحقق انتصارًا عريضًا أيضًا في النهائي لو تمكن من فرض شخصيته.

    والحقيقة أن برشلونة كان أيضًا محظوظًا بمواجهة بيلباو في نصف النهائي وأفلت من مواجهة إما الريال أو أتلتيكو في النهائي، وهو ما سمح لهانزي فليك أن يخوض المباراة بأعصاب هادئة ويوزع جهود لاعبيه الأساسيين، فحافظ على طراوة لامين وليفا، وأراح عناصره الأساسية بيدري، بردغجي، رافينيا، دي يونج وبالدي بتغييرات مبكرة حمتهم من الجهد البدني والإصابات المحتملة.

    وسيكون على الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في مباراة الغد، والذي بالطبع سيمر بـ90 دقيقة أو أكثر شرسة للغاية، أن يفكر كيف سيتمكن من مواجهة هذه النسخة المرعبة من برشلونة في الصراع على السوبر.

