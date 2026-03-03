المصائب تتوالى.. إصابة مفاجئة لنجم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وفي هذا السياق.. تعرض النجم الفرنسي جول كوندي، ظهير أيمن فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ لإصابة عضلية مفاجئة، في الدقائق الأولى من مواجهة أتلتيكو مدريد.

كوندي لم يستطع إكمال المباراة؛ ليتم استبداله في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بزميله الإسباني الشاب أليخاندرو بالدي.

وقتها.. تحوّل البرتغالي جواو كانسيلو إلى الظهير الأيمن، بدلًا من كوندي؛ بينما لعب بالدي في مركزه المعتاد، على الطرف الأيسر.