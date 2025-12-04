هل يقطع تجربته مع النصر؟ الكشف عن حقيقة عودة إينيجو مارتينيز المفاجئة لبرشلونة!

في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها رونالد أراوخو مدافع برشلونة، خرجت بعض الأنباء حول إمكانية استعادة النادي الكتالوني للاعبه السابق إينيجو مارتينيز من النصر السعودي.

المدافع الإسباني المخضرم كان من الأعمدة الأساسية لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ولكنه رحل بشكل مفاجىء إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليترك فراغًا دفاعيًا من خلفه.

رحيل إينيجو عن برشلونة مع وصوله إلى 34 سنة، كان يعني أن الباب قد تم إغلاقه تمامًا أمام أي عودة محتملة، ومع ذلك، الأزمة النفسية التي يعاني منها أراوخو بسبب طرده أمام تشليسي في دوري أبطال أوروبا، أدت إلى طرح الفكرة بشكل مكثف.