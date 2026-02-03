Goal.com
علي رفعت

ليلة الإعلان رسميًا عن الترشح لنهائي دوري أبطال أوروبا.. الشرطة تحقق في سرقة ثنائي برشلونة

يوم متناقض في برشلونة!

شهد نادي برشلونة يومًا مليئاً بالتناقضات بين الطموحات المؤسسية الكبرى والتحديات الأمنية الشخصية للاعبيه؛ حيث أعلن النادي رسميًا عن خطوته الأولى لاستعادة استضافة المواعيد الكبرى في ملعبه التاريخي كامب نو. 

وفي الوقت ذاته، انشغلت الأوساط الأمنية في المدينة بمتابعة حادثتي سرقة استهدفتا منزلي اثنين من أعمدة الفريق الشابة، مما عكر صفو الاحتفاء بالخطوات الإدارية الجديدة للنادي.

  • ترشح رسمي لاستضافة نهائي الأبطال 2029

    أعرب نادي برشلونة رسميًا عن نيته المشاركة في عملية الترشح الأولية لتنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029، مقترحاً أن تكون مدينة برشلونة هي الوجهة المستضيفة وملعب "سبوتيفاي كامب نو" هو المسرح لهذه المباراة الختامية. 

    وتأتي هذه الخطوة بالتعاون الكامل مع مجلس مدينة برشلونة والحكومة الكتالونية، وبدعم من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بصفته المضيف والمنظم المشارك، على أن يخضع الأمر برمته لموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

    وأوضح النادي أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة التقييم والتحليل التمهيدية، حيث قامت المؤسسات الثلاث المعنية بتقديم الوثائق الأولية المطلوبة للمضي قدماً في الإجراءات والسماح لليويفا بتقييم مدى ملاءمة الملف الكتالوني لاستضافة هذا الحدث المرموق. 

    ومن المقرر أن تكتمل هذه العملية بإرسال الملف النهائي الكامل الذي يضم كافة الضمانات والوثائق المطلوبة في أوائل شهر يونيو من عام 2026، لضمان استيفاء كافة المعايير التي تجعل النادي مؤهلاً لاستضافة النهائي الحلم.

  • تحقيقات في سرقة منزلي كوبارسي وجارسيا

    على الصعيد الأمني، أفادت تقارير من راديو كتالونيا بأن الشرطة المحلية في مدينة برشلونة بدأت تحقيقاتها الرسمية في واقعتي سرقة منفصلتين استهدفتا منزلي المدافع باو كوبارسي والحارس جوان جارسيا. 

    وتعد هذه الحادثة ضربة مفاجئة للاعبين اللذين كانا يحتفلان مؤخرًا بتميزهما الفني وتكريمهما في حفل صحيفة "موندو ديبورتيفو" السنوي.

    وباشرت السلطات الأمنية فحص المواقع وجمع الأدلة لتحديد كيفية وقوع الحوادث وهوية المتورطين، في ظل تزايد المخاوف من استهداف منازل الرياضيين خلال فترات انشغالهم مع الفريق.

    ورغم عدم صدور بيان رسمي من اللاعبين حول حجم الخسائر المادية، إلا أن الحادثة أثارت قلقاً داخل أروقة النادي حول أمن وسلامة ممتلكات اللاعبين الشخصية، خاصة مع تكرار هذه الظاهرة في فترات زمنية متقاربة.

  • تألق ميداني وتصدر مستحق للدوري الإسباني

    على الصعيد الميداني يعيش برشلونة فترة من أزهى فتراته الفنية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك حيث يتربع الفريق على عرش الدوري الإسباني برصيد خمس وخمسين نقطة بعد خوض اثنتين وعشرين مواجهة. 

    وقد حقق الفريق ثمانية عشر انتصاراً في المسابقة حتى الآن مما يعكس الهيمنة الكبيرة التي يفرضها في الليجا، ويأتي هذا التصدر بفارق نقطة واحدة عن الملاحق المباشر ريال مدريد الذي يمتلك أربعاً وخمسين نقطة مما يجعل الصراع على اللقب في ذروته خلال الجولات القادمة.

  • قوة هجومية ضاربة

    يستند هذا النجاح المحلي إلى قوة هجومية ضاربة سجلت ستين هدفاً في الدوري حتى الآن بمعدل يقترب من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة. 

    ويتصدر فيران توريس قائمة هدافي الفريق برصيد ستة عشر هدفاً في مختلف المسابقات مؤكداً قيمته الفنية الكبيرة تحت قيادة فليك. 

  • نجاحات قارية وتتويج محلي مبكر

    لم تقتصر نجاحات هذا الموسم على الدوري فحسب بل نجح الفريق في حصد أول ألقابه بالفوز بكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بجدة.

    أما في البطولة الأوروبية الكبرى فقد استطاع النادي حجز مكانه مباشرة في دور الستة عشر بعد أن حل في المركز الخامس ضمن مرحلة الدوري برصيد ست عشرة نقطة متفوقاً على أندية أوروبية عريقة مثل مانشستر سيتي وريال مدريد.

  • مواجهات حاسمة تنتظر الفريق في فبراير

    ينتظر الفريق في شهر فبراير الحالي جدول مباريات مزدحم وحاسم سيبدأ بمواجهة فريق ألباسيتي يوم غد الثالث من فبراير في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وهي البطولة التي يطمح الفريق للحفاظ عليها في خزائنه هذا الموسم. 

    وعقب هذه المواجهة سيعود الفريق إلى منافسات الدوري باستقبال ريال مايوركا في السابع من فبراير ثم الخروج لمواجهة جيرونا في السادس عشر من الشهر ذاته قبل أن يختتم مواجهات الشهر بلقاء ليفانتي في الثاني والعشرين من فبراير.

