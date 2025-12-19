Alessandro Bastoni Barcelona GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

حلم برشلونة المستحيل! .. لقطة واحدة ضد بولونيا تثبت "لماذا ديكو مهووسًا بمدافع إنتر"

رغم أنه عاش ليلة سيئة في كأس السوبر الإيطالي؛ لكنه قدّم لقطة تفسر رغبة برشلونة في التعاقد معه..

أثبتت لقطة واحدة في مباراة إنتر وبولونيا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتبث بشكلٍ حصري ومجاني عبر تطبيق "ثمانية"؛ لماذا العملاق الإسباني برشلونة مهووسًا بالتعاقد مع المدافع الدولي أليساندرو باستوني.

باستوني البالغ من العمر 26 سنة، والذي يرتبط بعقدٍ مع فريق إنتر الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2028؛ يُعد حلمًا صعبًا جدًا لنادي برشلونة، بسبب الظروف الاقتصادية.

حتى أن المدافع الإيطالي نفسه، أكد أنه سعيد للغاية في إنتر، ولا يوجد ما يستدعيه للرحيل عن "النيراتزوري"، في الوقت الحالي.

لذلك.. نحن لسنا في صدد الحديث عن انتقال باستوني إلى برشلونة من عدمه؛ بل التركيز أكثر على الخبر الذي فجّره الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو، في الساعات الماضية.

موريتو أكد أن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، يريد التعاقد مع باستوني بأي شكل؛ بدرجة أنه سافر إلى مدينة ميلانو، للقاء وكيل أعمال اللاعب.

    الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع برشلونة في صيف 2026

    بداية.. لابد التأكيد على أن تدعيم مركز قلب الدفاع؛ أصبح هدفًا رئيسيًا لنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم "2026"، حسب كافة المصادر.

    وارتبط أكثر من اسم ببرشلونة، لتعزيز مركز قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإنجليزي مارك جيهي.

    * ثانيًا: الألماني نيكو شلوتربيك.

    * ثالثًا: الإيطالي أليساندرو باستوني.

    جيهي وشلوتربيك كانا الأكثر ارتباطًا ببرشلونة، طوال الأسابيع الماضية؛ قبل أن يظهر اسم باستوني، منذ ساعات قليلة فقط.

    ظهور اسم باستوني لم يكن عاديًا؛ بل تم التأكيد على أنه الهدف الأول لبرشلونة، مع هوس المدير الرياضي ديكو به - كما ذكرنا -.

  • باستوني يتفوق على جميع خيارات برشلونة الدفاعية.. لهذا السبب!

    وبعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ لابد أن نتساءل الآن: "لماذا أصبح مدافع إنتر الإيطالي أليساندرو باستوني (الهدف الأول) لنادي برشلونة؟!".

    للإجابة على هذا السؤال، لابد أن ننظر إلى الهدف الذي سجله مهاجم إنتر ماركوس تورام في شباك نادي بولونيا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؛ والذي جاء بصناعة من باستوني بالذات.

    باستوني في لقطة الهدف، حمل الكرة بنفسه من الخلف إلى الأمام؛ قبل أن يرسل عرضية، حولها تورام - على الطائر - إلى داخل الشباك.

    هذه النقطة تحديدًا - المُتمثلة في حمل الكرة للأمام -؛ هي ما تجعل المدافع الإيطالي البالغ من العمر 26 سنة، حلمًا كبيرًا للعملاق الإسباني ومديره الرياضي ديكو.

    مثلًا.. الألماني نيكو شلوتربيك، مدافع فريق بوروسيا دورتموند، الذي يُعد هدفًا آخر لنادي برشلونة؛ يتمتع بنسبة تمريرات أفضل من باستوني - وهو أمر يحبه العملاق الإسباني -، ولكنه لا يحمل الكرة للأمام مثل النجم الإيطالي.

    وإذا أردنا المقارنة بين هذين الاسمين؛ سنجد التالي:

    * أولًا: الثنائي يلعب بالقدم اليسرى.

    * ثانيًا: الثنائي يتمتع بطول فارع وقوة جسمانية.

    * ثالثًا: الثنائي يتمتع بتمريرات جيدة؛ مع تفوق نسبي لشلوتربيك.

    * رابعًا: الثنائي يجيد حمل الكرة للأمام؛ مع تفوق واضح لباستوني.

    ومن هُنا.. نجد أن الكفة تميل لمصلحة باستوني، على حساب نظيره شلوتربيك؛ وذلك في حسابات ديكو.

    باستوني "الحلم المستحيل" لبرشلونة رغم تفوقه على الجميع!

    رغم أن الكفة تميل لمصلحة أليساندرو باستوني، قلب دفاع نادي إنتر، بالنسبة للعملاق الإسباني برشلونة ومديره الرياضي ديكو؛ إلا أنه ليس الأقرب على الورق، كما ذكرنا في بداية التقرير. 

    ويعتبر الإنجليزي مارك جيهي البالغ من العمر 25 سنة، الخيار الأكثر واقعية لبرشلونة؛ باعتبار أن عقده مع نادي كريستال بالاس، ينتهي في 30 يونيو 2026.

    أي أن برشلونة يستطيع خطف اللاعب "مجانًا"، إذا أقنعه بالقدوم إليه بالطبع؛ وهو أمر جيد جدًا لظروف النادي الاقتصادية.

    بعدها.. يأتي الألماني نيكو شلوتربيك، الذي قد ينخفض سعره بحلول صيف 2026؛ لأنه سيكون مُتبقي في عقده مع نادي بوروسيا دورتموند، عامًا واحدًا فقط.

    وسيكون بإمكان برشلونة اللعب على هذه الجزئية، من أجل تخفيض سعر شلوتربيك كثيرًا؛ ولكنه لن يكون بالرخص المتوقع أيضًا، حيث قد تُقدر الصفقة بـ40 مليون يورو.

    أما بخصوص باستوني، فهي صفقة مستحيلة لنادي برشلونة؛ حيث تلعب كل الظروف ضد العملاق الإسباني، على النحو التالي:

    * أولًا: اللاعب سنه صغير 26 عامًا.

    * ثانيًا: اللاعب عقده ممتد مع إنتر حتى 30 يونيو 2028.

    * ثالثًا: اللاعب مستقر في إنتر ولن يضغط من أجل الرحيل.

    * رابعًا: اللاعب من العناصر الأساسية في إنتر وقيمته السوقية عالية.

    كذلك.. تبقى نقطة مهمة يجب وضعها في الحسبان؛ وهي أن باستوني يلعب أفضل في خطة الـ3 مدافعين، وبالتالي غير مؤكد تأقلمه مع طريقة الرباعي الخلفي في برشلونة.

    هل عقله مشتت؟.. ليلة سيئة لباستوني في كأس السوبر الإيطالي

    أخيرًا.. يجب علينا أن نُشير إلى أنه أصبح لزامًا على المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني؛ أن يثبت أنه سيظل مركزًا داخل أرضية الملعب، وأن مستقبله لن يجعله يتشتت في المباريات.

    وفي مباراة إنتر وبولونيا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؛ لم يقدّم باستوني مستوى كبير فوق أرضية الملعب، رغم اللقطة التي تحدثنا عنها سابقًا.

    هجوم بولونيا تفوق على باستوني في كثير من اللقطات؛ كما أنه لم يستطع حمل الكرة كثيرًا إلى الأمام، خلال هذه المباراة.

    ليس هذا فقط.. أضاع باستوني إحدى "ركلات الجزاء الترجيحية"؛ والتي تسببت في خروج إنتر، من كأس السوبر الإيطالي.

    إنتر ودع كأس السوبر الإيطالي من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة أمام بولونيا بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي.

    ولن نجزم أن اللاعب مشتت بشأن مستقبله؛ حيث أن بولونيا تألق تكتيكيًا في المباراة، وحرم دفاع ووسط إنتر من بناء اللعب بشكلٍ سليم.

