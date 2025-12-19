حلم برشلونة المستحيل! .. لقطة واحدة ضد بولونيا تثبت "لماذا ديكو مهووسًا بمدافع إنتر"

أثبتت لقطة واحدة في مباراة إنتر وبولونيا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتبث بشكلٍ حصري ومجاني عبر تطبيق "ثمانية"؛ لماذا العملاق الإسباني برشلونة مهووسًا بالتعاقد مع المدافع الدولي أليساندرو باستوني.

باستوني البالغ من العمر 26 سنة، والذي يرتبط بعقدٍ مع فريق إنتر الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2028؛ يُعد حلمًا صعبًا جدًا لنادي برشلونة، بسبب الظروف الاقتصادية.

حتى أن المدافع الإيطالي نفسه، أكد أنه سعيد للغاية في إنتر، ولا يوجد ما يستدعيه للرحيل عن "النيراتزوري"، في الوقت الحالي.

لذلك.. نحن لسنا في صدد الحديث عن انتقال باستوني إلى برشلونة من عدمه؛ بل التركيز أكثر على الخبر الذي فجّره الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو، في الساعات الماضية.

موريتو أكد أن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، يريد التعاقد مع باستوني بأي شكل؛ بدرجة أنه سافر إلى مدينة ميلانو، للقاء وكيل أعمال اللاعب.