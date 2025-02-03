"برايتون لم يمانع إتمام الصفقة!" .. كواليس مفاجئة في فشل تعاقد النصر مع كاورو مايتوما

واحد من أهم أهداف النصر في الميركاتو الشتوي الماضي..

نجح نادي النصر، بقيادة رئيسه التنفيذي ماجد الجمعان، في تحقيق أغلب أهدافه خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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النصر تعاقد مع الحارس أحمد الرحيلي، بالإضافة إلى متوسط الميدان بسام هزازي؛ قبل أن يوقع مع المهاجم الكولومبي جون دوران، من نادي أستون فيلا، مقابل 90 مليون يورو "77 ثابت و13 متغيرات".

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وعلى جانب آخر.. تخلص الفريق النصراوي من الثنائي المحترف أندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا؛ مع بيع عقد مختار علي إلى الاتفاق، وإعارة الحارس الشاب نواف العقيدي إلى الفتح.

وتعتبر السقطة الوحيدة للنصر في الميركاتو الشتوي؛ هي فشله في التعاقد مع الجناح الياباني كاورو مايتوما، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون.