قليل من السحر يكفي لأداء المهمة..

"أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل أبدًا"، هذا كان حال المنتخب المغربي، في فوزه المثير أمام مضيفه النيجر، بل وكان الوصف الأمثل أيضًا، لحال نجم ريال مدريد، براهيم دياز، الذي لعب دورًا في عودة أسود الأطلس، بعد بداية "تائهة".

وقدم يوسف عومارو آليو، بهدف أول للنيجر في الدقيقة 47، فيما وقع إسماعيل صيباري، نجم آيندهوفن، على هدف التعادل المغربي بالدقيقة 59، فيما انتزع بلال الخنوس الهدف القاتل في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.

وقطع المنتخب المغربي، صاحب الإنجاز التاريخي بالمربع الذهبي في مونديال قطر، خطوة جديدة نحو العبور إلى كأس العالم 2026، إلا أنه حافظ على صدارة المجموعة الخامسة، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد النيجر عند 3 نقاط، في المركز الرابع.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء براهيم دياز، في مباراة النيجر والمغرب..