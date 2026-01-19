FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
أحمد فرهود

"من الصعب عليّ النهوض مجددًا ولكن!".. براهيم دياز يكسر صمته بعد تدميره حلم بلاده والجامعة المغربية تعلن التصعيد رسميًا

براهيم دياز عاش واحدة من أسوأ لياليه الكروية..

لا تزال ردود الأفعال تتواصل؛ بعد خسارة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغالي، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

المغرب خسر على أرضه ووسط جماهيره (0-1) أمام منتخب السنغال؛ وذلك بعد وصول المباراة النهائية إلى الشوطين الإضافيين، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    براهيم دياز.. بطل أحداث نهائي كأس إفريقيا 2025

    شهد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي استضافته المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري؛ أحداثًا مؤسفة للغاية، لا يتمنى أي عاشق للساحرة المستديرة أن يراها.

    أحداث نهائي أمم إفريقيا اشتعلت في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع "90+7"؛ عندما احتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، "ركلة جزاء" لمنتخب المغرب ضد السنغال.

    هُنا.. أمر المدير الفني لمنتخب السنغال بابي ثياو لاعبيه، بـ"الانسحاب" من المباراة بشكلٍ رسمي؛ وهو الأمر الذي عارضه "القائد" ساديو ماني، الذي أقنع مدربه وزملاءه باستكمال النهائي الإفريقي.

    ومع عودة المنتخب السنغالي لاستكمال النهائي؛ ذهب نجم نادي ريال مدريد براهيم دياز لتنفيذ "ركلة الجزاء" المغربية، وذلك في الدقيقة الرابعة والعشرين من الوقت بدل الضائع "90+24".

    دياز نفذ "الركلة الجزئية" بطريقة بانينكا الشهيرة؛ إلا أنها لم تخدع حارس مرمى السنغال والنادي الأهلي إدوارد ميندي، الذي ظل ثابتًا في مكانه ليتصدى إليها.

    وبتصدي ميندي.. حافظ المنتخب السنغالي على نتيجة التعادل (0-0)؛ قبل أن يحسم اللقب لمصلحته ضد المغرب في الشوطين الإضافيين، بهدف عن طريق نجم فياريال بابي جاي.

    ونتيجة لكل ذلك؛ تعرض دياز لحملة هجوم عنيفة للغاية، بدرجة أن البعض اتهمه بتعمد إهدار "الركلة الجزائية" ضد السنغال.

    • إعلان
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    براهيم دياز يكسر صمته بعد أحداث نهائي كأس إفريقيا 2025

    وفي هذا السياق.. خرج المغربي براهيم دياز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن صمته بعد حملة الهجوم العنيفة ضده؛ عقب خسارة "أسود الأطلس" لقب كأس أمم إفريقيا 2025، ضد منتخب السنغال.

    دياز أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، تحمله المسؤولية كاملة في هزيمة المغرب ضد السنغال؛ قائلًا: "لقد فشلت بالأمس.. أعتذر من صميم قلبي".

    وأضاف: "روحي تؤلمني.. لقد حلمت بهذا اللقب الإفريقي؛ بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، وكل الدعم الذي جعلني أشعر أنني لست وحدي".

  • من الصعب على براهيم دياز النهوض مجددًا.. ولكن!

    واستكمالًا لرسالته.. أكد المغربي براهيم دياز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أنه سيكون من الصعب عليه النهوض مجددًا؛ بسبب الجرح الذي أُصيب به، بعد خسارة "أسود الأطلس" لقب كأس أمم إفريقيا 2025.

    وتابع دياز: "رغم ذلك.. سأحاول النهوض، ليس من أجلي؛ بل من أجل كل من آمن بي، ومن أجل كل من عانى معي".

    وشدد دياز على أنه سيستمر في المضي قدمًا؛ حتى يتمكن من رد كل هذا الحب في يومٍ ما، وأن يكون فخرًا للشعب المغربي.

  • الجامعة المغربية تعلن التصعيد قانونيًا بشكلٍ رسمي

    وعلى جانب آخر.. أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم "التصعيد قانونيًا"؛ بعد أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ضد منتخب السنغال.

    الجامعة المغربية اعتبرت في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الإثنين، أن "انسحاب" منتخب السنغال من نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد احتساب "ركلة جزاء" لأسود الأطلس، ثم عودته للعب من جديد؛ أثر على مجريات المباراة.

    ووصفت "الركلة الجزائية" التي تحصل عليها منتخب المغرب، وانسحب بسببها السنغاليين - قبل أن يعودوا مجددًا -؛ بأنها صحيحة 100% بإجماع خبراء التحكيم، حسب البيان دائمًا.

    وكشفت الجامعة المغربية عن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية، ضد هذه الأحداث المثيرة؛ وذلك أمام الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

0