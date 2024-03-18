براءة أرتيتا! صفقات الصيف "المضروبة" تقود آرسنال نحو إنجاز تاريخي محتمل

كان أرتيتا على حق!

تم التشكيك في اختيارات مايكل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال فيما يتعلق بصفقات الفريق هذا الموسم، لكن معظم الوافدين الجدد تألقوا في الأسابيع الأخيرة.

وإذا لم يقم ديفيد رايا، بالتصدي لهدفين في فوز آرسنال بركلات الترجيح على بورتو فى إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا لكان الجانرز سيتعرضون لموجة غضب كبيرة.

وخلال مباراتي ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، تفوق الفريق البرتغالي على آرسنال فى مفاجأة كبيرة ولكن نجح الجانرز في النهاية بالتأهل للدور ربع النهائي، بفضل تألق حارس مرمى الفريق رايا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشاد أرتيتا، بحارس مرماه وكشف أنه لم يتفاجأ بعدم استسلامه تحت الضغط قائلًا: "كنت مقتنعًا بأن الأمر سيكون كذلك عندما تنظر إلى لغة جسده والقرارات التي يتخذها، فهو لا يتأثر كثيرًا وهذه صفة أساسية فى هذا المركز".