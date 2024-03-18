بديل مبابي المثالي؟ أسباب تدفع فيكتور أوسيمين نحو باريس سان جيرمان

نجم الانتقالات الصيفية يجب أن ينضم لباريس سان جيرمان فقط!

سيكون فيكتور أوسيمين، نجم فريق نابولي هو بطل سوق الانتقالات الصيفية القادمة ويبدو أن باريس سان جيرمان هو النادى المثالي للنجم النيجيري.

وسيعود باريس سان جيرمان لسوق الانتقالات الصيفية بقوة هذا العام بعد تأكد رحيل نجم الفريق كيليان مبابي، وضرورة التعاقد مع بديلًا له على نفس المستوى.

ولا يزال باريس سان جيرمان ينفق الكثير من الأموال ولكن الآن أصبح لديه أهدافًا محددة ومشروع جديد فى عصر ما بعد مبابي، ورغم أن الفريق الفرنسى يمتلك خيارات داخلية بين صفوفه لخلافة قائد فرنسا، ولكن قد ينفقون أموالًا باهظة هذا الصيف لإعادة تأكيد الأهمية الباريسية في السوق الأوروبية.

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ويسعى باريس لضم فيكتور أوسيمين، الذي من المقرر أن يرحل عن فريق نابولي هذا الصيف، بعد تألقه مع الفريق الإيطالى وتطوره ليصبح من أفضل المواهب وسيكون الفريق الباريسي هو الوجهة المثالية والمناسبة لاستمرار المهاجم النيجيري على القمة.