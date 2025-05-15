"تخريب التيفو في ديربي الاتحاد وحقيقة السخرية بسنفور الهلال" .. بدر تركستاني يردّ على التقليل من الأهلي وكواليس بقاء يايسله!

تركستاني يرد على عدة ملفات شائكة..

وجه بدر تركستاني، مدير إدارة رابطة مشجعي النادي الأهلي، عددًا من الرسائل حول الملفات الشائكة التي طالته خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بالسخرية من الاتحاد والهلال، وكواليس بقاء الألماني ماتياس يايسله على رأس الجهاز الفني، بعدما كانت الإدارة التنفيذية في طريقها للتعاقد مع مدير فني جديد.

وحقق الأهلي إنجازًا تاريخيًا خلال موسم 2024-25، بعد بداية كارثية ودّع خلالها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، إلا أنه صنع التاريخ بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة، بعد الفوز على كاواساكي الياباني في النهائي، بهدفين دون مقابل.

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