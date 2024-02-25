بداية أم نهاية؟ ملامح مشروع باريس سان جيرمان بعد مبابي

هل انتهى مشروع باريس سان جيرمان أم يبدأ؟

يمكن أن يؤدي رحيل كيليان مبابى، بنهاية الموسم عن باريس سان جيرمان إلى بداية حقبة جديدة ناجحة للفريق الفرنسي.

وفي خطاب قبل الموسم الجارى، تحدث ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان عن قوة المدير الفني، وملائمته للفريق ورغبته في العمل الجاد وأكد أيضًا أن: "النادي أكبر من أي شخص هنا".

وكان ذلك التصريح إشارة واضحة على كيليان مبابي، ثم بدأت حرب بين الطرفين فيما يتعلق بعقد النجم الفرنسي بعد إبلاغه النادي بأنه لن يمدد العام الإضافي الذي تم وضعه في عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ثم تحسنت العلاقة وتوصل النجم الفرنسي إلى اتفاق مع إدارة النادي، وتعهد باستمراره للموسم المقبل، وعاد إلى الفريق بعد استبعاده من الجولة التحضيرية، لكن الآن تم تأكيد رحيله وأخبر النادي أنه سيرحل بنهاية الموسم، ومن المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد بعقد مالى ضخم.

وتبدو الأمور صعبة على باريس فمبابي هو موهبة الأجيال، وأحد أفضل اللاعبين في العالم ووجه كرة القدم الفرنسية، ولسنوات، سعى النادي الفرنسي إلى ضم أكبر النجوم العالمية مثل زلاتان إبراهيموفيتش، وديفيد بيكهام، ونيمار، وليونيل ميسي، ومبابي نفسه.

والآن وبعد أن رحل جميع النجوم ويقترب مبابي، من الرحيل الأخير، يمكن لباريس سان جيرمان إعادة البناء مجددًا والعمل بجد لتحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا ولأول مرة أتيحت الفرصة للباريسيين أخيرًا لتطوير الفريق بدلاً من شراء نجوم جاهزين بحثًا عن المجد الأوروبي الفوري.