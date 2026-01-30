Goal.com
مصعب صلاح

نتيجة قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ومعرفة منافس ريال مدريد وباريس سان جيرمان والبقية ..

شاهد البث المباشر لقرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من هنا

تُعتبر الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة بداية الإثارة الحقيقية، حيث تتحول المنافسة إلى مواجهات مباشرة ومكثفة تثير حماس الجماهير حول العالم.

وفي النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من ملحق دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يتنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي لتحديد الفرق التي ستكمل المشوار إلى الدور الثاني.

ريال مدريد، إنتر، أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، نيوكاسل،  وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات الملحق لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية نعرفها في البث المباشر للقرعة.

موعد قرعة ملحق دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

  • نتائج قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    أسفرت القرعة عن النتائج الآتية:

    الفريقالمنافس 
    كاراباجنيوكاسل يونايتد
     جلطة سراييوفنتوس 
     بنفيكاريال مدريد
    بوروسيا دورتموند أتالانتا 
    موناكوباريس سان جيرمان
    كلوب بروجأتلتيكو مدريد
    بودو جليمتإنتر
    أولمبياكوسباير ليفركوزن
  • ما هي الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تأهلت الفرق التالية عن طريق الملحق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:-

    الترتيبالفريق
    9ريال مدريد
    10إنتر
    11باريس سان جيرمان
    12نيوكاسل
    13يوفنتوس
    14أتلتيكو مدريد
    15أتالانتا
    16باير ليفركوزن
    17دورتموند
    18أولمبياكوس
    19كلوب بروج
    20جلطة سراي
    21موناكو
    22كاراباج
    23بودو/جليمت
    24بنفيكا

  • ما موعد قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة؟

    موعد قرعة ملحق دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 هو الجمعة 30 يناير 2026.

    وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

    يتم إذاعة قرعة ملحق الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    كما سيتم بث القرعة عبر يوتيوب.

    الحدث الموعدالقنوات الناقلة
    قرعة ملحق دور 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026الجمعة 30 يناير 2026
    14:00 السعودية، 13:00 مصر    		 YouTube
    beIN Sports

  • ما نظام قرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تواجه الفرق من المركز التاسع إلى السادس عشر، الفرق التي تحتل المراكز من السابع عشر إلى الرابع والعشرين.

    صاحبا المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقي المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بينما أصحاب المراكز الحادي عشر والثاني عشر سيواجهان صاحبي المركزين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وهكذا.

    كما أن القرعة تحدد مسار الفرق، ويمكن معرفة المنافسين المحتملين في دور الـ 16.

  • الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    تم تحديد الطريق إلى النهائي كالآتي:

    ملحق دور الـ 16دور الـ 16ربع النهائينصف النهائيالنهائي
    موناكو / كاراباج - باريس سان جيرمان/نيوكاسل برشلونة/تشيلسي   
    كلوب بروج / جلطة سراي - يوفنتوس/أتلتيكو مدريدليفربول/توتنهام
    بودو جليمت / بنفيكا - ريال مدريد / إنتر سبورتنج/ مانشستر سيتي 
    بوروسيا دورتموند /  أولمبياكوس - أتالانتا/ باير ليفركوزنآرسنال/بايرن ميونخ
    كاراباج/موناكو - نيوكاسل/باريس سان جيرمانتشيلسي/برشلونة  
    جلطة سراي/كلوب بروج - أتلتيكو مدريد/ يوفنتوستوتنهام/ليفربول
    بنفيكا/بودو جليمت - إنتر/ ريال مدريدمانشستر سيتي/سبورتنج 
    أولمبياكوس/بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن/أتالانتابايرن ميونخ/آرسنال

  • ما هو موعد مباريات ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.

    ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب18-17 فبراير 2026
    مباريات الإياب25-24 فبراير 2026
0