بث مباشر: شاهد قرعة دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2024-2025 والطريق إلى النهائي

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2024-2025 ومعرفة طريق الفرق الأوروبية الكبرى إلى النهائي ..

تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة الدوري الأوروبي من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ 16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي البطولة الثانية من حيث القوة على الصعيد الأوروبي.

تعتبر قرعة دور الـ 16 واحدة من أكثر اللحظات انتظارًا في البطولة، حيث يتم تحديد المواجهات التي قد تجمع بين كبار المسابقة، وهذه القرعة لا تحدد فقط الفرق المتواجهة في ثمن النهائي، ولكن أيضًا المسار للوصول إلى المواجهة النهائية، أي أن أطراف ربع ونصف النهائي سوف يتم تحديدهم أيضًا.

مانشستر يونايتد، توتنهام، فينورد، ريال سوسييداد وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات ثمن النهائي لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية نعرفها في البث المباشر للقرعة.

موعد قرعة دور الـ 16 فى الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة