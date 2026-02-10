Getty
بايرن ميونيخ يعلن عن مستجدات مقلقة بشأن عقد هاري كين وسط أنباء عن انتقاله إلى السعودية
شرط الخروج: يمكن الحصول على كين مقابل 57 مليون جنيه إسترليني في عام 2026
لا يوجد أي استعجال من جانب بايرن ميونيخ للحصول على تمديد لعقد المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، حيث تنتهي شروط عقده الحالي في صيف 2027. ومع ذلك، يتضمن هذا العقد بنودًا للخروج يمكن تفعيلها في كل فترة انتقالات.
وتشير التقارير إلى أن عرضًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (78 مليون دولار) سيكون كافيًا لإبعاد كين عن بافاريا في عام 2026. وستعتبر الفرق في جميع أنحاء العالم أن هذا المبلغ يمثل قيمة جيدة مقابل المال، بالنظر إلى المستوى الذي تمكن أحد أخطر المهاجمين في العالم من الحفاظ عليه.
آخر المستجدات بشأن المفاوضات المتعلقة بعقد كين
بعد أن قطع كين علاقاته مع توتنهام في عام 2023 بصفته أفضل هداف في تاريخ النادي، سجل 123 هدفًا لبايرن ميونيخ في 129 مباراة، وحصل على جائزتي الحذاء الذهبي في ألمانيا ولقب الدوري الألماني.
لقد تخلص من لعنة الألقاب في ميونيخ، ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيحقق المزيد من النجاحات في بيئة جديدة. من المفهوم أن بايرن ميونيخ متردد في التخلي عن لاعب له حضور قوي.
تم تأكيد مفاوضات العقد في يناير، لكن إيبرل قال عند تقديمه تحديثًا عن تلك العملية: "قلت إننا في مفاوضات، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد. نحن على اتصال وثيق مع هاري، وستتبع ذلك خطوات أخرى".
كين مستعد لمحادثات تمديد العقد
ألمح كين إلى أنه مستعد للموافقة على عقد جديد مع بايرن ميونيخ، حيث تشعر عائلته - بما في ذلك زوجته كيت - بالاستقرار في ألمانيا بعد انتقالهم من منطقة الراحة في شمال لندن.
وقال كين عند مناقشة مستقبله في نهاية عام 2025: "كان الانتقال أحد أفضل القرارات في حياتي. تجربة دوري جديد، وفريق مثل بايرن ميونيخ، وأمسيات أوروبية، وأجواء الدوري الألماني، كانت خطوة رائعة في مسيرتي وساعدتني على التحسن كلاعب.
أنا منفتح تمامًا على البقاء لفترة أطول. بالنظر إلى وضعنا الحالي وطريقة لعبنا، أشعر أننا أحد أفضل الفرق في أوروبا، بالتأكيد. لا أنظر إلى أي فريق آخر وأفكر: "أريد الذهاب إلى هناك". أنا سعيد حقًا هنا. لدي 18 شهرًا متبقية في عقدي وأنا متأكد من أنه ستكون هناك مناقشات في المستقبل".
إسبانيا أم إنجلترا أم السعودية: أين سيكون مصير كين؟
وقد تمت مناقشة انتقاله إلى أندية أخرى، حيث صرح نجم توتنهام السابق جوس بوييت لموقع GOAL وسط أنباء عن اهتمام عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد بكاين: "إذا كان يريد شيئًا مختلفًا لعائلته، فسأذهب بالتأكيد إلى برشلونة - إذا غادر [روبرت] ليفاندوفسكي. سيكون الأمر مختلفًا تمامًا عن كل ما عاشه من قبل.
"بالإضافة إلى أسلوب اللعب في برشلونة حاليًا، لاعب مثله في الهجوم، سيسجل أهدافًا - يا للروعة، سيسجل أهدافًا! كان هناك بعض الانتقادات من مايكل أوين، الذي قال إنه لا يصدق أنه غادر. لا أعرف ما إذا كان قد قرأ ذلك وربما فكر في الدوري الإنجليزي الممتاز والعودة. هذا أمر خاص جدًا بالنسبة له. ستكون العائلة مهمة جدًا في قراره العام المقبل".
يبدو أن العودة إلى كرة القدم الإنجليزية قد استبعدت، حيث لا يعتبر السعي وراء الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجله آلان شيرر أولوية - فالألقاب أصبحت الآن أكثر أهمية بالنسبة لكين من الدخول في كتب التاريخ.
ومع ذلك، قد تتلقى عروض مغرية من الدوري السعودي للمحترفين، مع رواتب مغرية في الشرق الأوسط، حيث يقال إن الفرق في تلك المنطقة تضع خططًا للتعاقدات في فترة الانتقالات المقبلة - مع انتشار شائعات عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر.
