وقد تمت مناقشة انتقاله إلى أندية أخرى، حيث صرح نجم توتنهام السابق جوس بوييت لموقع GOAL وسط أنباء عن اهتمام عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد بكاين: "إذا كان يريد شيئًا مختلفًا لعائلته، فسأذهب بالتأكيد إلى برشلونة - إذا غادر [روبرت] ليفاندوفسكي. سيكون الأمر مختلفًا تمامًا عن كل ما عاشه من قبل.

"بالإضافة إلى أسلوب اللعب في برشلونة حاليًا، لاعب مثله في الهجوم، سيسجل أهدافًا - يا للروعة، سيسجل أهدافًا! كان هناك بعض الانتقادات من مايكل أوين، الذي قال إنه لا يصدق أنه غادر. لا أعرف ما إذا كان قد قرأ ذلك وربما فكر في الدوري الإنجليزي الممتاز والعودة. هذا أمر خاص جدًا بالنسبة له. ستكون العائلة مهمة جدًا في قراره العام المقبل".

يبدو أن العودة إلى كرة القدم الإنجليزية قد استبعدت، حيث لا يعتبر السعي وراء الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجله آلان شيرر أولوية - فالألقاب أصبحت الآن أكثر أهمية بالنسبة لكين من الدخول في كتب التاريخ.

ومع ذلك، قد تتلقى عروض مغرية من الدوري السعودي للمحترفين، مع رواتب مغرية في الشرق الأوسط، حيث يقال إن الفرق في تلك المنطقة تضع خططًا للتعاقدات في فترة الانتقالات المقبلة - مع انتشار شائعات عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر.